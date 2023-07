¿De qué murió el hermano de Poncho de Nigris? El futbolista tan solo tenía 31 años de edad

Uno de los momentos más duros en la vida de Alfonso “Poncho” de Nigris fue cuando el futbolista Antonio de Nigris, uno de sus dos hermanos menores, falleció de manera repentina en Grecia.

El host ha hablado varias veces sobre lo doloroso que fue enterarse de la muerte del destacado jugador el 15 de noviembre de 2009 y el difícil proceso que afrontó para repatriar el cuerpo.

La última vez que se abrió sobre este episodio fue durante el reality show La casa de los famosos México. El actor compartió con algunos compañeros la experiencia y no pudo contener las lágrimas.

“Llegó a la morgue allá en Grecia, fue horrible, en un lugar espantoso”, contó, según Infobae. “Hay un cuarto frío donde están todas las cajas, la abren y sacan el cuerpo y me dicen: ‘Aquí está tu hermano”.

“Y yo vi al futbolista profesional, de la Selección Mexicana, así frío, morado. Lo agarré y lo abracé, me dio una paz y tranquilidad y le dije: ‘Aquí estoy carnal, vine por ti, no vas a estar solo”, recordó.

El presentador rememoró la ira que sintió por el largo papeleo que tuvo que seguir para llevárselo de vuelta a su hogar y sus encuentros con los medios de comunicación que siguieron la noticia.

“De ahí salí bien c*gado, así como estoy, estaba toda la prensa y les dije: ‘¿qué onda, hijos de su p*ta madre? Muchas notas y muchas notas, vengan por el cuerpo”, rememoró.

“Ya tenía cuatro días, ya arreglen los papeles para podérnoslo llevar”, contó ante de especificar que demoró una semana para poder viajar con el cuerpo de su hermano a su país natal.

Poncho de Nigris junto a sus hermanos Antonio y Aldo de Nigris | (Twitter)

Al aterrizar en la Ciudad de México, el 20 de noviembre, De Nigris enfrentó un segundo momento devastador al tener que decirles a sus padres que el cuerpo de Antonio estaba en una caja.

“Íbamos en el avión con la caja de mi hermano junto con unos familiares y unos amigos, pero lo difícil fue cuando llegamos al aeropuerto y estaban mis papás”, explicó.

“Me bajó primero del avión, veo que están bajando la caja, una caja de madera literal como si trajeran paquetería. Veo a mi mamá y le digo: ‘Ahí está tu hijo”, develó.

“Me fui a la casa y me encerré. Solo fui un ratito a verlo al funeral, yo dije: ‘Ya, estuve mucho tiempo con él, no soporto”, concluyó sin poder articular por el llanto.

¿De qué murió Antonio de Nigris, el hermano de Poncho de Nigris?

Antonio de Nigris murió a causa de un infarto. De acuerdo a medios, en horas de la madrugada, comenzó a sentirse mal y presentar dolores en el pecho en su apartamento en la ciudad de Larisa.

Su esposa, Sonia Guerra, llamó una ambulancia. Desgraciadamente, en el trayecto al hospital, dejó de respirar. Al llegar al nosocomio, De Nigris fue declarado muerto. Tenía 31 años de edad.

El futbolista estaba en Grecia militando para el AE Larissa. Anteriormente, había jugado con otros doce clubes diferentes en seis países distintos a lo largo de sus diez años de exitosa trayectoria

Además de la Selección Nacional de México y equipos locales como el Monterrey, jugó con el Polideportivo Ejido de España, Once Caldas de Colombia y Ankaragücü de Turquía, por citar unos.

Además de su pareja, el delantero dejó también huérfana a una hija llamada Miranda de Nigris, quien tenía 5 años de edad cuando el jugador, lamentablemente, partió de este plano.

Una muerte advertida

De acuerdo a ESPN, un día después de la muerte, el médico forense del Hospital Académico General de Larisa, Jristos Kravaritis, reveló los resultados de la necropsia de Antonio de Nigris.

Kravaritis declaró que, de acuerdo a la examinación posmortem, el futbolista falleció por causa de una patología cardíaca genética. Luego de se reveló que De Nigris estaba al tanto de su enfermedad.

La Federación Turca de Fútbol destapó después que el médico del Ankaragücü le diagnosticó una “malformación congénita cardiaca” y advirtió sobre los riesgos de jugar fútbol con el padecimiento.

“Él dijo que en México ya se lo habían diagnosticado y que no veía problema para seguir jugando”, afirmó el doctor Burak Kunduracioglu en una conferencia, según recogió ESPN.

La mal formación, de acuerdo al experto, se debía a “un engrosamiento del corazón”. No obstante, De Nigris decidió no darle importancia, ignoró el consejo médico y continuó jugando.

Por otro lado, su madre, Leticia Guajardo, confirmó este año que su hijo sabía sobre sus problemas de salud. Ella contó que él se sometió a un examen por un seguro de vida un mes antes de su muerte.

Antonio reprobó el examen, pero un doctor firmó los papeles para que su retoño siguiera jugando pese a las complicaciones que podían darse, por lo que ella lo culpaba de su muerte.

“Mi hijo se tomó el examen y me habla el de los seguros y me dice: ‘No pasó, pero no es algo de lo que se pueda morir, pero sí se debe atender porque si no sí se va a morir”, declaró a Multimedios.

“Voy con un cardiólogo y le manda la carta a Turquía para que jugara y al mes se murió”, dijo la madre de De Nigris. “Se adelgazó impresionante y todo, ¡pero qué crueldad jugar con eso!”.

“El doctor Mario Benavidez, me quitaste a mi hijo, a mi mejor hijo. Hay muchas cosas mal en esta vida y me enoja mucho que no se diga”, manifestó frente a las cámaras de un programa del canal.

“A Toño no lo atendieron, lo abandonaron, lo vendieron a Grecia, ganaron todo el dinero y se murió. Yo les pedí ayuda a Aldo y a Poncho para que su hermano ya no jugara”, reveló.

“Y decían: ‘No, estás loca, no sé de qué hablas’. Todavía hace entrevistas Poncho y dice que se murió de la nada, nadie se muere de la nada”, sentenció en la plática sostenida en febrero.

A 14 años de aquel suceso, es evidente que la familia sigue sufriendo la muerte de “El Tano” y lo tienen presentes en sus vidas. De hecho, Poncho De Nigris nombró a su último hijo en su honor.