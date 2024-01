Poncho de Nigris ya no soporta que su mamá esté criticando siempre a su familia

En días recientes, la mamá de Poncho de Nigris expresó que no estaba recibiendo ningún tipo de apoyo de su hijo ni de su familia con la fuerte depresión que está teniendo a causa de la enfermedad de su esposo.

Leticia Guajardo compartió un video en sus redes sociales donde despotricó contra sus nietos porque no la fueron a ver en Año Nuevo y tampoco se comunicaron con ella por teléfono o mensajería.

Dijo que la condición de su pareja, quien sufrió una embolia arterial hace poco, no era excusa para que la olvidaran, pero lo peor fue que tachó a sus nietos de “mediocres” y “egoístas”, que solo estaban interesados en lo material.

Poncho de Nigris le pone un alto a los ataques de su mamá

“Ando depre por todo, ni un nieto, ni Alex, ni Aldito, ni Andrea se tomó el tiempo de saludarme. A mí, ni a nadie. Ni siquiera se acordaron de nosotros. ¿Les hice mucho daño que los hice ser egoístas, unos mediocres, unos perfectos materialistas?”, fue lo que dijo Leticia Guajardo sobre sus nietos.

Después habló mal de Marcela Mistral y la acusó de ser una loca que le llegó a patear su equipaje la última vez que salieron de viaje, porque no quería que los medios la enfocaran a ella en el aeropuerto.

Poncho de Nigris no tardó en responder las declaraciones de su madre y aseguró que la realidad es que nadie la aguantaba: “A mí ya no me da risa. Al principio llamaba la atención de esa manera. Hacía comentarios. Hablaba y decía. Ahorita ya no me da risa. Ahora resulta que está abandonada, que porque nadie la iba a ver, pero es que nadie la aguanta”.

Así que tomó la decisión de cortar relaciones con su madre por el bien de su familia. Leticia Guajardo ya le contestó, lo acusó de ser alguien tóxico que hablaba mal de su mamá y que le gustaba armar escándalo para llamar la atención.