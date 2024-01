¿Fue machista? Adame pide a participante de LCDF que se cierre la blusa porque lo distrae: así reaccionó ella

Alfredo Adame es uno de los participantes más polémicos de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, que con solo una semana ya ha dado mucho de qué hablar.

Varios de los participantes, especialmente las mujeres, han tenido problemas con el actor, y lo han llamado machista y misógino debido a algunos comentarios que ha hecho.

Y es que no solo ha hablado de las mujeres que actualmente participan en el reality, sino también de mujeres del medio como Wendy Guevara y su ex, Magaly Chávez.

Alfredo Adame pide a participante de LCDF que se cierre la blusa

Ahora, se ha viralizado un video que muestra un comportamiento de Alfredo Adame con una de las participantes, que ha molestado incluso a otros habitantes.

Y es que el actor le pidió a la periodista deportiva y publicista española, Cristina Porta, que se cerrara la pijama porque lo distraía, causando indignación en la española y hasta en Lupillo Rivera.

“Ciérrate esa pijama por favor, es que me distraes”, dijo Adame a la participante a lo que ella respondió “ Si me quiero desnudar aquí delante, si me da la gana de desnudarme me desnudo”.

Adame: ciérrate ese pijama que me distraes



Lupillo: el problema es que tú estes viendo lo abierto



NO SEAS COMO ADAME PUDIENDO SER COMO LUPILLO. 👏🏽#LCDLF4

Y Lupillo Rivera reaccionó como todo un caballero diciéndole a Adame que era él quien no debía mirar a la famosa, no ella tener que cerrarse la pijama.

“Pero es que pa` que estás viendo la pijama abierta, el problema es que tu estés viendo lo abierto”, le dijo tajantemente.

Y por último, la participante le dijo “las mujeres de España estamos hoy muy bravas contigo, limítate en tus comentarios porque la paciencia la tengo así chiquitita”, poniéndole un límite.

Esto ha indignado también a usuarios en redes, quienes consideraron este acto como machista y salieron en defensa de la española.

Las Mujeres de la Casa en contra del machismo de Alfredo Adame. Ya no lo quieren en #LCDLF4

“Que comentarios tan prehistóricos los de este hombre”, “pero que machista este Alfredo, y que bien por Lupillo que lo puso en su lugar”, “perdón no todos los hombres pensamos así”, “que señor tan misógino, que pena con la española”, “menudo dinosaurio este hombre”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Por este y otros comportamientos, las participantes de La Casa de los Famosos 4 se han unido para intentar que el público saque al actor del reality debido a su machismo.