¿El nuevo Nicola? Él es Clovis Nienow, el habitante de La Casa de los Famosos al que comparan con el peruano

Con apenas pocos días que comenzó La Casa de los Famosos 2024 en Telemundo, ya los espectadores tienen favoritos y hacen comparaciones con los participantes de la edición 2023.

Es el caso del influencer Clovis Nienow, a quien lo han comparado con el peruano Nicola Porcella, quien se ganó el cariño del público mexicano en la edición pasada.

Porcella, de 35 años de edad, cuando entró a La Casa de los Famosos era totalmente desconocido y poco a poco se fue ganando la confianza de sus compañeros y el cariño del publico que lo colocó en el segundo lugar.

¿Quién es Clovis?

En esta edición 2024 es Clovis quien está robando corazones. Es conocido por su participación en otros realities como: Jugando con fuego: Latino; Por amor o por dinero; Resistiré y Abrazo de gol.

Además de influencer, Nienow tiene una carrera destacada en el modelaje y en la actuación.

Es fanático del deporte, practica buceo y natación, y le gusta el ejercicio, con lo que ha logrado mantener una figura atlética. Otras de sus grandes pasiones es viajar, por lo que suele compartir en redes sociales sus paseos por el mundo, reseña el portal SDP Noticias.

Ya tiene a las fans enamoradas

Clovis Nienow ha sido todo un fenómeno en las redes sociales del reality show, pues ya tiene sus fans alborotadas, no sólo por su físico, sino también por su simpatía para con sus compañeros.

Este carisma ha generado que muchos lo comparen con Nicolas Porcella por varias razones, entre ellas su sentido del humos, como baila y por lo cariñoso que es con sus compañeros.

“Clovis me da vibras del humor de Nicola, me encanta”, “Clovis aplicando la de Nicola Porcella, agarrando a la divaza, haciéndoles creer a todos a fuera que se pueden gustar”, “Clovis me cae bien”, “Hay que se queden los dos y que saquen a Christian jajaja”, son algunos de los comentarios que ruedan en las redes sociales sobre el influencer.