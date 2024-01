”Yo no sabía”: Gregorio Pernía confesó cómo se enteró de su hijo por fuera del matrimonio con empleada doméstica

El actor Gregorio Pernía, más conocido por todos sus seguidores como ‘el Titi’, actualmente hace parte del reality show de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, es recordado por sus papeles en ‘Yo amo a Paquita Gallego’, ‘La hija del mariachi’, ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘Hasta que la plata nos separe’, entre otras producciones que han logrado que sus fans estén pendientes de lo que pasa al interior de su vida familiar en lo que él comparte por medio de sus redes sociales, por lo que la noticia que dio durante el reality dejó a más de uno con la boca abierta.

En la cocina frente a los demás participantes, el cucuteño contó una anécdota que data de tres años atrás, por lo que dio a conocer la manera en la que se enteró que había tenido un hijo con una empleada doméstica.

Incluso se ganó la felicitación de sus compañeros por la claridad que maneja en la vida y por no caer en el qué dirán, puesto que actuó de forma correcta y responsable a pesar de no haberse enterado a tiempo para disfrutar el crecimiento de su hijo.

“Cuando el muchacho llegó a Colombia, el muchacho le dijo que quién era el papá y le dijeron: busque en Google, y él dijo que buscó y le dijeron Gregorio Pernía, y aparecí en ‘La hija del mariachi’, una novela que hice hace muchos años, y él dijo, ese es mi papá y le dijeron, sí, eses es su papá”, comenzó narrando el actor, para luego dar a conocer cómo se enteró él del tema.

“Le mandé a hacer la prueba de ADN y salió 99,99 %. Eso salió hace tres años. Yo no sabía, fui inmediatamente. Mucha gente que estaba alrededor mío me dijo: “no vas a decir que es tu hijo, es el hijo de la empleada del servicio”. Y dije: qué pasa, la violencia más grande es la diferencia de clases sociales, y le dije, no me importa. Fui, me hice la prueba y le di mi apellido”, acotó.

A pesar de haberlo compartido, el actor no ha dado más detalles de su declaración, por lo que sus seguidores quedaron con la duda de si más allá del apellido han compartido juntos, si lo apoya económicamente y cómo tomó esta noticia su familia, además de cuántos años puede tener “el muchacho”, y otras inquietudes que le han dejado en su perfil personal.