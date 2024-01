Ya no son amigos: Sergio Mayer tilda de “desleal” a Poncho de Nigris por esta polémica razón

Después del fin de La Casa de los Famosos, la amistad que se forjó entre Sergio Mayer y Poncho de Nigris llegó a su fin y Wendy Guevara tiene que ver.

El mexicano se sinceró al respecto con fuertes declaraciones que no han dejado indiferente a nadie, pues en ellas afirmó que el influencer fue el que le dijo a Guevara que no hiciera negocios con él tras ganar el reality show.

¿Qué fue lo que dijo Sergio Mayer sobre Poncho de Nigris?

En una charla con Radio Fórmula, Sergio Mayer contó que estaba negociando para que Wendy Guevara llegara a Televisa a través de él, llevándose una comisión, pero que esto se frustró después que ella escuchara el consejo de Poncho de Nigris.

“Decide ya no estar en Televisa porque resulta que un pendejo le dijo: ´No le firmes a Mayer´, que, además, es un wey que no le genera nada, si dices: ´Oye, es un wey creativo, es productor, sabe del negocio´, pero no, no genera nada”, reveló el famoso.

SERGIO MAYER LE RESPONDE A WENDY GUEVARA.

En entrevista con Flor Rubio dice que "Wendy nunca firmó un documento, lo firmó Luis Carmen Guevara" (Nombre de nacimiento de la influencer".

Además asegura que Poncho De Nigris le dijo que no firmara con él.

Fuente: Radiofórmula pic.twitter.com/U4nEednht8 — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) January 28, 2024

“Poncho dentro de la casa, a mis espaldas, le decía a Wendy: ´No le firmes nada´, sí... ahí están los videos, y Poncho fue también que le dijo a Wendy que no me firmara nada cuando se enteró que estábamos haciendo negocios”, agregó.

De hecho, acusó al también empresario de 47 años de “robarse” el concepto del show ‘Sólo para mujeres´, calificando la acción de “desleal”.

Ante esta situación, Sergio Mayer dejó de seguir tanto a Wendy Guevara como a Poncho de Nigris en las redes sociales. “Como ya terminamos, dejé de seguirlos, no porque me caigan gordos”, afirmó, agregando que este solo buscaba beneficiarse de la popularidad de la creadora de contenido durante su participación en el reality show.

“Yo no le digo: ´Vamos a hacer el Mayer/Wendy, yo no me meto a sus lives, yo no me meto a sus conciertos (y eso chequen si otras personas lo están haciendo), yo no me meto a nada, no ando detrás de ella, simplemente hice negocios, cobramos dinero, cobramos lo que correspondía porque así son los negocios”, finalizó.