Señalan a Ana Brenda de tener “mal gusto” por su elección de vestido en un ritual previo a su boda

Ana Brenda Contreras sorprendió a todos en junio de 2023 tras revelar que se casará con su novio Zacarías Melhem. Aunque la actriz suele ser muy activa en redes sociales, donde muestra su lado más fashion y divertido, su relación la había mantenido completamente en lo privado por lo que muchos no sabían de su vida amorosa.

En aquel entonces, la famosa publicó una fotografía donde se le va abrazada de su pareja, mostrando su lujoso anillo de compromiso. “Lo mejor ya está pasando”, se lee en la publicación.

Ana Brenda Contreras encontró el amor verdadero en Zacarías Melhem | (Instagram: @anabreco)

Apenas hace unas semanas, la actriz publicó unas imágenes celebrando su despedida de soltera con la descripción: “Nos vamos a casar. Cobijados por todo el amor de nuestra familia y amigosGracias mama y tía por tan hermoso bridal shower 💫Wedding Spam to come …”.

Ahora, Ana Brenda reveló que tuvo un ritual de votos en la Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo, previo a su boda en el que estuvo acompañada de familiares y amigos cercanos. Y aunque se llenó de alagos, las críticas por su look de novia llovieron.

En las imágenes que han circulado en redes sociales se puede ver a la actriz luciendo un hermoso vestido blanco, el cual complementó con una elegante capa de cuello alto y transparencias.

Ana Brenda Contreras La actriz ha tenido varias ceremonias previas a su boda (Instagram)

“Tan bonita ella y con ese vestido y zapatillas....no no no no”; “Horrible el vestido, zapatos, lentes…se colgó todo lo k encontró solo le faltó el molcajete”. “Tan linda, bello cuerpo y cara y salió con ese vestido, no ese vestido para la ociasion y momento tan bonito !”; “Parece camisón ese vestido muy feo,nada que ver con la ocasión!!”, “Como que el vestido no era muy de su estilo, ni los zapatos y qué onda con su cabello, ella siempre sabe arreglarse muy bien”, se lee.

Por fortuna, hubo más quien la defendió, alegando que ella es hermosa y que lo único que importa es que disfrute el momento y sea feliz sin darle gusto a nadie.

“El vestido, los zapatos, toda ella se ve hermosa! Y menos es más! Porque a fuerza quieren ver un vestido con tanto de todo? Ella es sencilla y elegante y si a ella le hizo feliz, déjenla!!! 1. No se lo van a poner ustedes. 2. Ella ni nos hace en el mundo”; “Aquí lo unico que importa son 2 personas que se aman estan uniendo sus vidas para formar una familia. Que Dios bendiga su matrimonio. Ella es hermosa con lo se ponga. Y él junto con su bella familia, son excelentes seres humanos”, “Cuánta elegancia y sencillez de Ana Brenda me fascino el vestido”, defendieron internautas.

La recepción sin duda fue espectacular pues según se aprecia en las imágenes compartidas por la misma Ana Brenda, se puede ver un salón con mesas largas y ordenados minuciosamente con cubiertos y platos. Los enormes ventanales permitían apreciar el paisaje nocturno, lo que le dio un toque aún más mágico a la velada.

¿Cómo surgió el amor entre Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem?

Ana Brenda Contreras La actriz está muy enamorada y ha compartido con sus seguidores el proceso previo a su boda (Instagram)

Tanto Ana Brenda como Zacarías son de Río Bravo, Tamaulipas, y sus familias son amigas desde hace muchos años por lo que siempre han tenido una conexión. Eso sí, ninguno de los dos se conocía pues cada uno tomó caminos diferentes para prepararse profesionalmente. Mientras que Ana Brenda radicó en la Ciudad de México para estudiar actuación, Zacarías se fue a Monterrey para trabajar.

Fue hasta hace unos años que se dieron una oportunidad tras encontrarse en McAllen, Estados Unidos. “Regresé a McAllen, que es donde ahora vivimos; estábamos solteros los dos y sus hermanas nos dijeron ‘Oigan, ustedes deberían de conocerse’”, relató la actriz a Quien. “Pensaba que era la peor idea del mundo salir con el hermano de mi comadre, pero la vida tiene cosas que, si son para ti, aunque te quites”