El secreto de Selena Gomez para abrazar los cambios corporales que llegan cuando llegas a los 30s

Selena Gomez ha pasado por un complicado proceso de sanación durante varios que hoy le permiten hablar con tanta franqueza sobre su imagen corporal. La cantante recientemente compartió una serie de Historias de Instagram, mostrando una comparativa de su cuerpo hace unos años y cómo se ve ahora que tiene 31 años.

En ambas imágenes aparece en traje de baño y mientras que en la primera se lee: “hoy me di cuenta de que nunca volveré a verme así”, en la segunda expresó: “No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy... A veces olvido que está bien ser yo”.

Selena Gomez La actriz compartió unas fotografías muy honestas de la transformación que ha tenido su cuerpo (Instagram)

Selena Gomez ha sido muy criticada por los cambios de su cuerpo pero lo que en un momento llegó afectarle al grado de pensar en abandonar su carrera para dejar de estar en el ojo público, hoy es prueba de su fortaleza y de todo lo que su cuerpo ha hecho por ella.

La cantante y actriz no está dispuesta a dejarse de nadie, especialmente este año que ha estado lleno de éxitos entre su carrera y la llegada del productor Benny Blanco a su corazón.

Todas envejecemos y los cambios corporales que llegan con ello son inevitables.

Después de los 30 años, el cuerpo comienza a tener cambios importantes,, ya sea un metabolismo más lento, una piel más flácida, manchas, arrugas, tiempos de sanación de heridas y malestares más prolongados, menos energía, entre otras cosas. Sin embargo, lejos de sentirnos mal por ello o verlo como una condena, es momento de aprender a abrazarlos como lo ha hecho Selena Gomez.

Selena Gomez La actriz ha sido señalada por los cambios físicos en su rostro (Instagram)

La estrella de Only Murders in the Building siempre ha sido muy sincera respecto a cómo sufrió mucho por la presión ajena de verse siempre de cierta forma, especialmente tras haber crecido en los reflectores desde los 7 años.

“Creo que mi versión de la belleza se vio un poco afectada porque he estado trabajando desde que tenía siete años y siempre he tenido maquillaje”, dijo la fundadora de Rare Beauty a WWD en una entrevista.

En enero, cuando Gomez apareció en la alfombra roja de los Golden Globes, internautas se enfocaron demasiado en su apariencia, lejos de enaltecer la importancia de estar en un evento de esa ídole. La actriz estuvo nominada en la categoría Mejor interpretación en serie de televisión o comedia musical.

“Oh no Selena deja el botox, todavía eres joven. No lo necesitas. Ya no parece ella”. “Selena abusando del botox”. “Ya fue demasiado botox para esta chica”. “Selena se estará volviendo adicta al botox, su cara ya está deforme”, expresaron internautas en redes sociales.

Por fortuna, varios salieron en su defensa, recordándole a los haters por todas las complicaciones de salud por las que ha pasado y que han afectado su salud física y emocional.

Lo que Selena nos ha enseñado a lo largo de los años es que el cuerpo de nadie debería ser tema de conversación y menos cuando se trata de comentarios destructivos. En segundo lugar, es importante entender que todos tenemos luchas de las que no hablamos y Selena ha sido una guerrera contra el lupus.

“Como muchos de ustedes saben, hace alrededor de un año revelé que tengo lupus, una enfermedad que puede afectar a las personas de diferentes maneras. Descubrí que la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión pueden ser secundarios. efectos del lupus, que pueden presentar sus propios desafíos. Es una lucha diaria”, dijo Gómez a People en 2019.