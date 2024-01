“No harás carrera, me decían”: el detalle en su físico que Nicole Kidman tuvo que esconder para conseguir trabajo Nicole Kidman ya tiene un Oscar y 6 Globos de Oro ( Don Arnold /Foto: Getty Images)

Nicole Kidman es una de las actrices más reconocidas y aclamadas de Hollywood. Con 56 años de edad ha cosechado una carrera de éxitos y este próximo 26 de enero se estrena una nueva serie para Prime Video, Expats, donde ella es la protagonista y promete romper esquemas.

En la promoción de la nueva serie, Kidman fue entrevistada en el podcast Radio Times y allí hizo un recuento de lo que ha sido su carrera en el cine y sorprendió al confesar que no todo fue color de rosa en Hollywood como muchos idealizan.

Nacida en Hawái y criada en Australia, la estrella de Big Little Lies, The Undoing y Nine Perfect Strangers, dijo que sus comienzos en plena adolescencia estuvieron cargados de momentos difíciles.

Por ser alta no la querían en Hollywood

Uno de los que recordó fue cuando en un casting le dijeron que era demasiado alta para triunfar en Hollywood. “Me dijeron: ‘No tendrás una carrera. Eres demasiado alta’”.

A la edad de 13 años, Kidman ya medía 1′75 m y dice que hubo momentos en los que mintió sobre su estatura de cara a las audiciones. “Digo que mido 1,79 m, pero en realidad mido 1.80″, confiesa sobre esta mentira piadosa acerca de su altura para conseguir trabajo, reseñó el portal Yahoo Style.

“La gente me decía, ‘¿cómo está el aire allá arriba?’. Ahora me dicen, ‘eres más alta de lo que pensaba’”, destacó.

Confesó que por momentos estaba inconforme consigo mismas, pero después entendió que esa era una virtud y hoy en día agradece el “estar sana y poder caminar”.

El verdadero poder está en la resiliencia

“A veces deseo ser pequeña, pero hay momentos en los que lo aprecio y puedo usar mi altura en mi trabajo (…) He tenido problemas en las rodillas y todo tipo de cosas, en parte debido a mi altura. Pero lo que les digo a mis hijas es que nada de eso importa. Lo que importa es cómo permites que otras personas te digan ‘sí’ o ‘no’, y si lo aceptas. La resiliencia interior como ser humano es el verdadero superpoder”, enfatizó la actriz.

Kidman ha ganado muchos premios a lo largo de su vida, incluido un Oscar, un BAFTA y seis Globos de Oro, y ahora lidera la serie Expats, dirigida por Lulu Wang, de The Farewell.

Ambientada en el vibrante y tumultuoso tapiz del Hong Kong de 2014, se centra en tres mujeres estadounidenses: Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) y Mercy (Ji-young Yoo), cuyas vidas se cruzan después de una tragedia familiar repentina.