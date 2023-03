4 fotos que muestran el cambio de look de hija de Nicole Kidman y Tom Cruise a sus 30: adelgazó mucho

Nicole Kidman y Tom Cruise estuvieron casados por 11 años y aunque se separaron en el 2001, tienen dos hijos que los unirán por siempre.

Los actores tuvieron dos hijos, que, aunque no fue de forma biológica, sino los adoptaron, siempre los han tratado igual que a sus otros hijos.

Isabella y Connor Cruise Kidman son sus dos hijos que ya han crecido y tienen 30 y 28 años respectivamente.

Recientemente, su hija, quien ya tiene 30 reapareció, y sorprendió con lo diferente que luce y lo mucho que ha adelgazado.

Hija de Tom Cruise y Nicole Kidman sorprende con nuevo look y presume que bajó de peso

Isabella vive en Londres y es artista, y a través de sus redes comparte algunas de sus pinturas, dibujos, y artes, y de hecho es fundadora de BKC (Bella Kidman Cruise), su negocio, en el que vende camisetas y bolsas de sus pinturas.

Hace unos años se revelaron algunas fotos de la joven, donde se veía con el cabello rubio y corto, y se veía hermosa.

Pero, recientemente, la joven reapareció y presumió que ha bajado de peso, y se ve increíblemente hermosa, con un nuevo look.

La joven ahora tiene el cabello más largo, con un estilo mullet, en tono negro, y se veía con un gorro negro, brasier negro, y top de encaje y transparencias en tono blanco.

Además, también ha llevado el cabello en tono rojizo y castaño, demostrando que es muy versátil y puede probar diferentes looks como su madre.

“Wow que hermosa y grande está la hija de Nicole y Tom”, “aunque no sea su hija biológica, se parece mucho a Nicole”, “que bella está Isabella, me encanta su cabello”, “OMG está súper delgada, me encanta”, y “esta chica es hermosa y talentosa, lástima que casi no la muestren”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque muchos dicen que Nicole Kidman no la quiere igual que a sus hijas biológicas, Sunday y Faith, ella ha dejado claro que la ama de igual forma, solo que Isabella prefiere estar lejos de los medios.