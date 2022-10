El malvado plan de líder de la cienciología para destruir el matrimonio de Tom Cruise y Nicole Kidman

La cienciología es un sistema de prácticas y creencias religiosas al que muchos famosos pertenecen y se han convertido en fieles servidores, al punto de alejarse de sus familias.

Uno de ellos es Tom Cruise, quien incluso dejó de ver a su hija Suri debido a su religión, y aunque hoy tiene 16 años, no la ha buscado de nuevo.

Y es que Katie Holmes formó parte de la cienciología, hasta que abrió los ojos y decidió alejarse, lo que a Tom no le gustó y terminó con su matrimonio, alejándose de su hija.

Pero, antes de perjudicar este matrimonio, los líderes de la cienciología arruinaron su anterior relación con Nicole Kidman.

Líderes de la cienciología arruinaron el matrimonio de Tom Cruise y Nicole Kidman de esta forma

Tom Cruise y Nicole Kidman fueron una de las parejas más amadas y famosas de los 90 y tuvieron un matrimonio de 11 años.

Aunque muchos pensaban que tuvieron una relación perfecta, la verdad es que tuvieron algunos problemas gracias a la religión.

Y es que un alto cargo de la Iglesia, Mike Rinder, reveló en el reciente libro ‘A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology’ que algunos líderes espiaron a Nicole Kidman, y llegaron al punto de intervenir el teléfono para arruinar su matrimonio con Tom.

Los líderes estaban desesperados por ponerle fin a su matrimonio, pues “temían” que la actriz alejara a Tom del movimiento religioso.

Esto porque el actor se alejó de la iglesia e ignoraba las llamadas del jefe de la Cienciología, David Miscavige, cuando grababan la película Eyes Wide Shut en Londres, en 1997.

Miscavige estaba “aterrorizado” de perder el control sobre el actor, y pensaba que Nicole lo alejaría, ya que ella no había mostrado su interés por la religión , por lo que ordenó intervenir el teléfono de Nicole.

“Rathbun trabajó con el abogado de Hollywood Bert Fields para contratar a PI Anthony Pellicano para espiar a Nicole e intervenir su teléfono”, aseguró Rinder en su nuevo libro.

Lamentablemente logró su cometido, y Tom “fue atraído gradualmente de nuevo al mundo de la cienciología”, perjudicando su matrimonio con Nicole, generando distanciamiento, discrepancias, y su ruptura en el 2001.

“Cuando Tom y Nicole se divorciaron, Miscavige se alegró de que la influencia negativa de Nicole ya no arrastrara a Tom. A partir de entonces, Tom se volvió más ferviente en su apoyo público a la Cienciología y a Miscavige”, reveló Mike Rinder.