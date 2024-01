Thalía impuso la moda coquette antes de ser tendencia este año: 10 fotos que lo prueban

La tendencia coquette o “coqueta” es la máxima definición de la mezcla de estética girly con una sensual elegancia old fashioned que involucra elementos como lazos, encajes, colores pastel y tejidos. Ha sido la Generación Z la encargada de imponer esta moda, llenando TikTok y Pinterest, con imágenes y consejos de cómo verte coquette.

Definida como “una mujer que coquetea”, el coquette implica romance y empoderamiento, animándonos a abrazar la feminidad y dar rienda suelta a nuestra niña interior sin miedo. Con el amor propio como núcleo, la estética de la coqueta es a la vez una tendencia de moda y un estilo de vida centrado en los placeres simples de la vida diaria.

Pero la estética también nos recuerda a esos estilos vintage de verano de los años 50 y 60 caracterizados por estampados de cuadros vichy, polos y minivestidos florales, razón por la que muchas mujeres maduras también están siendo parte de la tendencia.

Las famosas ochenteras y noventeras no se quedan atrás, pues esta estética también estuvo presente en sus vidas y hasta se convirtieron en íconos de moda. No es por nada que una Thalía se haya atrevido a presumir que “siempre estuvo en tendencia”.

Thalía La cantante demostró que siempre ha impuesto con la moda "coquette" (Instagram)

Thalía, prueba que siempre ha sido la más coquette

“Antes de que fuera un trend, ya yo era #coquette 😜🎀🎀🎀🩷🩷 #Thalia”, escribió la cantante en una publicación de Instagram en la que incluyó 10 fotografías luciendo coquette.

“Eres la creadora de los looks más icónicos de la cultura pop en Latinoamérica, eres irreverente, te atreves a todo y siempre has hecho que millones de personas amen tu estilo único e importante! Thalía es sinónimo de moda, ayer, hoy, mañana y siempre”; “Thalía siempre a estado muy adelantada en todo”; “Hermosa siempre imponiendo moda mi coquette”; “Siempre has impuesto moda, muchas te han seguido y tomado el crédito! Pero aquí están la evidencias”; “Siempre visionaria ! Adelantada, Atrevida, única , profesional, atemporal”, expresaron sus seguidores en la publicación.

Entre encajes, perlas y lazos, Thalía demostró que siempre ha sabido ser “una mujer que coquetea”, con lo que sigue al pie de la letra la definición del coquette.

La cantante lució más este estilo cuando protagonizó telenovelas como Quinceañera y cuando formó parte de Timbiriche, pero también en sus primeras presentaciones como solista.

El secreto ayer y hoy ha estado en las piezas femeninas y atemporales con elementos texturales divertidos; cuantos más volantes, fruncidos, encajes y cintas, mejor. Busque los siguientes artículos en tonos de rosa, rojo, blanco y crema (¡no olvide los florales!).

Si como Thalía quieres unirte a la tendencia coquette, apuesta por estos accesorios:

Arcos

Accesorios de corazón

Tops de muñeca

Medallones

Zapatillas de ballet

Minifaldas plisadas

Tanques de encaje

Vestidos con volantes

Accesorios de perlas

Elementos de un maquillaje coquette

La estética coqueta se adapta a una gama sorprendentemente amplia de estilos de maquillaje. SI bien no existe una regla absoluta, estos son los elementos que no deben faltar:

Thalía La cantante siempre ha impuesto moda (Instagram)