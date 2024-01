Thalía es destrozada en redes tras impactar con juvenil look: “Parece vieja disfrazada de adolescente”

Thalía es una de las mujeres más camaleónicas que existe en la actualidad, especialmente a la hora de vestir, y constantemente sigue sorprendiendo a sus fanáticos con sus looks. Este pasado miércoles la actriz y cantante mexicana enamoró a sus seguidores con un atuendo deportivo con el que pretendía rendir honor a su país.

Thalía recibió cientos de críticas por su nuevo atuendo en redes sociales

Fue a través de un video que compartió en su cuenta de TikTok que la intérprete de “Amor a la mexicana” y “No me enseñaste” haciendo un unboxing de un regalo que recibió de Paisa Boys, una marca de ropa que busca resaltar la cultura mexicana a través de sus t-shirts, gorras, cobijas y suéteres.

“Me resulta que me llegó una caja de los Paisa Boys, hablemos de las frases que tienen las pompis. Si usas diseños de Paisa Boys, sabes lo que es bueno. Esta marca toca esa nostalgia, esas bromas internas que solamente los mexicanos, sobre todo los que nacieron y viven en Los Ángeles, entienden”, dijo la también la empresaria en el clip.

La protagonista de clásicos dramáticos como María la del barrio y Rosalinda, agarró unas tijeras para modificar la franela blanca a su estilo, haciéndole unas aberturas en las mangas y cuello. Además, también vistió un top sin mangas, tenis rojos y unos pantalones estilo boxeador.

La cantante mexicana fue señalada de querer “llamar la atención”

“A ver si soporta ver qué salí cabrona y los diseños de @paisaboys lo confirman” agregó Thalía.

Sin embargo, el nuevo look de la cantante mexicana no fue del agrado de algunos de sus seguidores en Instagram.

“Dios esta mujer ya no sabe como llamar la atención a veces me parece que ella tiene comportamiento de una niñita y no de una señora hecha derecha”, “Cuantos filtros de su cara ya no se parece”, ”Está mujer nunca reconocerá que una se hace mayor ,y que la belleza eterna no existe, si que existen las arrugas y todo caído porque no somos capaces de asimilar el proceso de la vida!!”, “Quiere ser joven, pero ya no lo es” y “Parece vieja disfrazada de adolescente”, fueron algunas de las reacciones que recibió Thalía.