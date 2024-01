Esto fue lo que Selena Gomez le dijo a Taylor Swift en los Golden Globes: involucraría a una actriz

Kylie Jenner y Timothée Chalamet derramaron miel durante la 81° entrega de los Golden Globes el pasado domingo 7 de enero. Esta inesperada pareja se convirtió en la última obsesión de Internet por pasar la noche coquetéandose durante los cortes comerciales de la entrega sin embargo, la atención se desvió cuando las cámaras captaron a Selena Gomez contándole algo a Taylor Swift al oído.

La reacción de la cantante desató una serie de teorías en redes sociales sobre lo que pudo haberla sorprendido tanto. Si bien los clips que circularon no tienen audio, de acuerdo con expertos en lectura de labios, Gomez le habría dicho que Kylie Jenner no la dejó tomarse una foto con Chalamet.

Tras esto, el mismo Timothée reveló a TMZ que todo estaba bien con Selena y que no había rivalidad entre ella y Kylie.

Selena aclara conversación con Taylor Swift

En medio de la oleada de críticas y especulaciones, Selena Gomez ha salido a defender su honor y poner un alto a los chismes. La actriz recurrió a la sección de comentarios de Instagram para dejar claro que no estaba hablando de Timothée sino de unos amigos que estaban juntos aquella noche.

“¿Selena Gomez estaba chismeando sobre Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Globos de Oro?” preguntó un E! Titular de noticia en Instagram, a lo que Gómez respondió: “Nooooo, le conté a Taylor sobre dos de mis amigos que se conectaron. No es que sea asunto de nadie”.

¿De quién hablaba específicamente Selena Gomez?

Una usuaria de Twitter aseguró que descubrió quienes podrían ser esos “amigos” de los que Gomez estaba hablando:

“Mi novia descubrió quiénes son los del chisme, así que se los vengo a compartir con ustedes porque soy buena onda”, comienza un hilo de Twitter.

Mi novia descubrió quiénes son los del chisme, así que se los vengo a compartir con ustedes porque soy buena onda. 👇🏻 pic.twitter.com/ahdfzlBCQN — sil¹⁶ | 27/08ᵀˢ ❤️ (@leclercxswift) January 10, 2024

“Para empezar, Selena lleva trabajando en la serie Only Murders In The Building con 3 temporadas. En ella comparte protagonismo con Martin Short y Steve Martin, sin embargo, en la última temporada se incorporó al elenco la gran actriz Meryl Streep”.

“SPOILERS. En la temporada 3, que es donde se incorpora, el personaje de Meryl es el interés amoroso de Martin...¿Y eso qué tiene que ver? Desde el mes pasado, se ha rumorado que Meryl Streep y Martin Short traspasaron su amor más allá de la pantalla. Después de los Golden Globes, deuxmoi subió una historia confirmando que, efectivamente, SÍ ESTÁN SALIENDO”.

Meryl Streep siempre ha sido muy hermética respecto a su vida privada pero hace unos meses reveló que estaba pasando por una crisis con Don Gummer, con quien ha estado casada desde 1978. La bomba estalló cuando de acuerdo con un representante de Streep en un comunicado a People, han estado separados por más de 6 años.

Bajo este contexto, la usuaria de Twitter continúa explicando que en los pasados Global Gaming Awards, en los que la serie estuvo nominada, Selena Gomez estuvo sentada junto a Meryl y Martin. Si bien todo puede ser mera coincidencia o una teoría disparatada más del Internet, muchos estarán más pendientes de los siguientes movimientos de Streep.

“SÍ QUE SÍ. TODO APUNTA A QUE LOS AMIGOS A LOS QUE SE REFERÍA SELENA, Y QUE IMPACTÓ A TAYLOR SWIFT, SON NADA MÁS Y NADA MENOS QUE MERYL STREEP Y MARTIN SHORT. VIVAN LOS NOVIOOOS”, cierra la usuaria.