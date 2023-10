Revelan cruda verdad sobre matrimonio de Meryl Streep y la comparan con Jada Pinkett Smith

Meryl Streep siempre ha sido muy hermética respecto a su vida privada pero recientemente ha revelado que está viviendo el verdadero “es complicado” con su esposo (¿o ex esposo?) Don Gummer.

La actriz y el escultor se casaron en 1978 pero de acuerdo con un representante de Streep en un comunicado a People, han estado separados por más de 6 años.

“Don Gummer y Meryl Streep han estado separados durante más de 6 años y, aunque siempre se cuidarán el uno al otro, han elegido vidas separadas”, se lee.

Su historia de amor se remonta a décadas atrás, y Gummer incluso asistió con ella a la primera entrega de los Oscar de Streep en 1979 como recién casados. Tuvieron cuatro hijos: Henry, quien actualmente tiene 43, Mamie, de 40, Grace, de 37 y Louisa, de 32.

Si bien Meryl no pudo mencionarlo en 1983 cuando ganó la estatua por Sophie’s Choice, la estrella de Hollywood lo compensó cuando se llevó a casa su tercer premio en 2012. “Primero, voy a agradecer a Don”, dijo, “porque cuando le agradeces a tu esposo al final del discurso, lo interpretan con música, y quiero que sepa que todo lo que más valoro en nuestras vidas , me has dado”, dijo.

La última aparición pública de los cónyuges juntos fue en los Premios de la Academia de 2018 pero debido al hermetismo que siempre manejaron, cualquiera habría pensado que siempre estuvieron felizmente casados y que cada quien era respetuoso del espacio del otro.

Streep y Gummer en teoría celebraron su 45 aniversario de bodas el mes pasado pero ahora con la confirmación de que no han vivido juntos desde hace 6 años, es obvio que no hubo tal cosa.

Meryl Streep y Jada Pinkett Smith siguen “el mismo camino”

Streep y Gummer fueron presentados por el hermano de la actriz en 1978 y se casaron seis meses después. En una entrevista publicada en 2009, Streep dijo que una clave para el éxito del matrimonio de décadas de la pareja fue darse espacio el uno al otro.

“Voy mucho al teatro. A mi marido no le importa si nunca va al teatro, pero no lo reprendo porque no quiere ir al teatro... somos diferentes”, señaló entonces.

Esto ha hecho que en redes sociales la protagonista de Mamma Mia! sea comparada con Jada Pinkett Smith, quien hace unos días reveló que ha estado separada de Will Smith desde 2016.

“Creo que jada empezó una nueva tendencia”; “¿Otras Jada Pinkett Smith?”; “Falta que ahora salgan con que el ex de Meryl anda con Don Gummer”; “Mira lo que has hecho Jada...”, se lee en redes sociales.

La situación de Jada también confundió a todos ya que la pareja (o ex pareja) de actores sí estuvieron haciendo varias apariciones juntos durante todo el tiempo que presuntamente han estado separados.

Fue apenas tras el incidente entre Will y Chris Rock, ocurrido en la entrega de los Premios Oscar 2022 que todos creían que el matrimonio se había visto afectado.

Jada Pinkett Smith Su hijo con Will Smith confesó que su madre lo introdujo a las drogas (@willsmith / @jadapinkettsmith/Instagram)

Recientemente en The New York Times se confirmó que han vivido separados en los últimos años y que como regalo de su 50 cumpleaños, Jada compró su propia casa y se mudó fuera de su complejo de Calabasas que compartía con Will.

Eso sí, Pinkett-Smith reveló que los dos formaron la familia que ambos querían tener juntos y que sigue siendo su prioridad. “Queríamos crear una familia que nunca tuvimos y lo hicimos. Y disfrutamos de nuestra familia. Para nosotros, nuestro matrimonio es como la piedra angular por ahora. Quién sabe dentro de 10 años. Hemos intentado todo para alejarnos el uno del otro y simplemente no lo logramos”, dijo riendo en entrevista con The New York Times.