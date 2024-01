Meryl Streep prueba que las lentejuelas no están peleadas con la edad: así puedes triunfar con ellas

Meryl Streep recientemente rompió su propio récord como la actriz más nominada en la historia. Recientemente en los Globos de Oro 2024 obtuvo su 33va nominación más como Mejor Actriz de Reparto de Televisión por su papel en Only Murders in the Building de Hulu.

Quizá la actriz perdió ante Elizabeth Debicki por su interpretación de la Princesa Diana en The Crown pero definitivamente ganó como una de las reinas de la noche con su simple presencia y su look.

Aunque sus papeles actorales van desde el drama hasta la comedia, el romance e incluso la acción, cuando se trata de su moda en la alfombra roja, Streep se ha adherido a conjuntos minimalistas y elegantes de marcas como Givenchy, Dior y Carolina Herrera.

Para la alfombra roja de la 81ª edición de los Golden Globe Awards, celebrada en The Beverly Hilton en Beverly Hills, la superestrella optó por una chaqueta de lentejuelas negra y una falda hasta el suelo a juego. Debajo, la legendaria actriz lució una blusa de seda blanca con un clásico cuello tipo pajarita.

Streep finalizó su look con un par de gafas de sol negras estilo ojo de gato y aretes dobles de topacio blanco Fred Leighton, así como un anillo de diamantes en forma de marquesa de 10 quilates de la marca.

En la mano la estrella llevaba un elegante bolso de mano negro y plateado. Mientras estaba en la alfombra roja, se le unió su agente Kevin Huvane, quien lucía elegante con un traje negro.

Meryl Streep La actriz lució un look ganador en la noche de los Golden Globes (Getty)

Cómo llevar lentejuelas si como Meryl Streep tienes más de 50 años

Las lentejuelas no son sólo para reuniones navideñas y pistas de baile después del anochecer, ni tampoco son exclusivas para adolescentes o mujeres jóvenes y Meryl Streep es la prueba definitva.

¿Qué pasa con las lentejuelas para mujeres maduras? ¿Existe una forma correcta o incorrecta de hacer esto? La respuesta es NO, no existe una forma incorrecta de vestir nada.

A veces la mejor forma de lucir lentejuelas es con algún complemento. Quizás una bufanda o un bolso se adapten mejor a tu estilo de personalidad.

No tengas miedo de destacar y hacer una declaración con tu atuendo. Siempre que te sientas cómoda y segura, podrás lograr cualquier tendencia a cualquier edad. Recuerda, la moda no tiene límite de edad y debes usar lo que te haga feliz y seguro.