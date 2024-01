Mientras Irina Baeva revela cómo superó el hate por ser “la otra”, esto dice su ex de ella tras reencontrarla

Desde hace más de cuatro años, Irina Baeva ha sido comidilla de internautas que la señalan como “la tercera en discordia” y “la otra” por la historia de amor que inició con Gabriel Soto, cuando aún estaba casado con Geraldine Bazán.

Ambos se conocieron en 2016 mientras trabajaban en la telenovela Vino el amor y fue hasta 2018, Irina y Gabriel hicieron público su romance y sin temor al qué dirán, se defendieron compartiendo momentos juntos en las redes sociales. Mientras tanto, Gerladine tampoco tuvo reparo en hablar de lo mucho que le lastimó la traición del padre de sus hijas.

Esto reforzó el hate hacia la actriz de origen ruso, quien ahora ha dicho que tuvo que mantenerse firme para no caer en depresión.

“Después de todo, finalmente, muchas de las cosas negativas y positivas en la vida, son un aprendizaje. Es muy importante aprender a transformar las cosas negativas en un aprendizaje y, al día de hoy, creo que el crecimiento personal que tuve a lo largo de todos estos años, puedo decir, con certeza, cien por ciento, no cambiaría ni un momento, ni una cosa, ni un día porque no me haría ser la persona que soy el día de hoy”, expresó Baeva al programa De primera mano.