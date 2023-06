¿Cómo fue el romance de Irina Baeva y Emmanuel Palomares? Ella no quería aceptar la ruptura

Antes de comenzar su relación con su prometido Gabriel Soto, la actriz rusa Irina Baeva protagonizó una historia de amor por un par de años con el también actor venezolano Emmanuel Palomares.

Las estrellas se conocieron mientras estudiaban actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) en México, se enamoraron y comenzaron un noviazgo en agosto del año 2014.

“Nos conocimos en el CEA. Fuimos primero amigos, luego fuimos novios, amantes y compañeros”, contó el galán a Mara Patricia Castañeda. “La pasamos bien, hubo mucho amor, mucho respeto”.

“Una rusa y un venezolano en México con objetivos, porque haces sacrificios para venirte de tu país. Luego empezamos a cumplirlos juntos. Yo celebraba sus éxitos, ella celebraba los míos”, narró.

“Empezamos a recibir trabajo los dos. Nos empezó a ir muy bien a los dos. Estuvo lleno de muy bonitos recuerdos”, enfatizó el protagonista del exitoso melodrama Perdona nuestros pecados.

A través de sus redes sociales, los tórtolos solían presumir su amor, sus aventuras juntos y citas románticas en incontables postales en donde derrochaban química y se veían muy enamorados.

No obstante, a pesar del amor que se tenían, Palomares decidió terminar su relación amorosa con la también modelo en noviembre de 2016. La decisión rompió por completo el corazón de Baeva.

“Nosotros terminamos y fue el drama de mi vida... Le sufrí mucho, nunca entendí por qué terminamos y yo lo amaba muchísimo”, aseguró la intérprete en entrevista con Yordi Rosado.

“La verdad era una relación muy bonita, llevábamos mucho tiempo juntos, como dos años y medio”, contó la estrella, quien entonces grababa Vino el amor, la novela donde conoció a Soto.

“No sé qué fue lo que sucedió. Le preguntaba: ‘Pero, ¿qué es lo que está mal’ Yo a lo mejor no le ponía tanta atención a la relación o lo que sea”, reconoció la artista en la conversación en 2021.

Irina Baeva luchó por recuperar su romance con Emmanuel Palomares

La moscovita confesó que no quería terminar con Emmanuel. Por eso, decidió intentar retomar su idilio con el actor. “Yo luché por esa relación, yo le mandaba sorpresas. Traté de hablar con él”, dijo.

“Me puse el rango de un mes, yo dije: ‘En este mes voy a tratar de recuperar la relación’ y si no también sé que cuando ya el otro no quiere, estar como ahí rogando no tiene caso”, admitió.

Con el fin de reconquistarlo, Irina organizó una cena romántica sorpresa para Emmanuel con la complicidad de una de sus amigas, pero el reencuentro solo sirvió para terminar definitivamente.

“De pronto llegó, yo le edité un video con una canción de Carlos Rivera (...). Le dije: ‘Oye, pues yo te amo, por favor, pues vamos a darnos una oportunidad”, recordó que le pidió.

“Él me dijo: ‘Yo también te amo -porque lloramos los dos-, pero yo ya no quiero estar contigo’. Yo dije ‘ok, hasta aquí llegamos”, rememoró. Tras aceptar la ruptura, atravesó un duelo de seis meses.

¿Por qué Emmanuel Palomares terminó con Irina Baeva?

Luego de que Baeva habló públicamente por primera vez de su relación con Emmanuel Palomares, el actor dio su versión y aclaró la razón por la que decidió terminar: ella descuidó su noviazgo.

“Luego de unos dos años, los ciclos terminan y, así como (Irina) lo dijo, descuidó la relación”, dijo a Castañeda. De acuerdo al actor, sí hablaron al respecto, pero no lograron resolver sus problemas.

“Yo la sentía con ganas de crecer y enfocarse más en lo suyo”, recordó. “Sentía que estaba más enfocada en ella y se vale. Yo estaba enfocado en mis cosas, pero yo también quería la pareja”.

“Busqué la manera de que solucionáramos hasta que entendí que había que seguir caminos individuales”, explicó. “Comprendí que era mejor dejarlo ahí por el bien de los dos”.

“Finalizó la relación, dejando claro todo, de frente, porque ella lo sabía, pero no lo aceptaba en su momento y luchó por la relación”, repasó el famoso en el diálogo con la periodista mexicana.

Tras terminar su relación, cada uno siguió con sus vidas. Ahora, ambos tienen exitosas carreras y han dejado claro que no hay ningún rencor entre ellos. Es más, se saludan con cariño si se ven.

De hecho, tanto Emmanuel Palomares como Irina Baeva todavía tienen publicadas en su perfil en Instagram las fotografías juntos que se tomaron y publicaron durante el tiempo que fueron novios.