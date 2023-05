Lo contó todo: El sueño de Irina Baeva que le impide casarse

La boda de los actores Irina Baeva y Gabriel Soto es una de las más esperada, tanto por sus fanáticos como por a prensa rosa de México. Ya han pasado tres años desde que él le propuso matrimonio a la también modelo y hasta ahora lo han aplazado tres veces, algo que alimentó los rumores de una crisis en la relación. La cuarenta radical mundial a causa de la Covid-19 fue el primer obstáculo al que se enfrentaron, por lo que pusieron pausa a los planes, que luego retomaron en el 2021, pues, de acuerdo con la propia Irina, el 14 de mayo de ese año sería el gran día de su vida, pero una vez más “el mundo” y sus cosas echaron a perder los planes.

Esta vez se trató de la guerra que Rusia declaró a su vecina Ucrania. Irina es rusa y desde el 2012 vive en México para hacer su carrera como artista. El conflicto bélico impidió que la familia de la modelo de 30 años pudiera viajar a México para el enlace nupcial.

Pese a que la guerra entre los países continúa, su familia pudo visitarla en diciembre del año pasado. Sin embargo, no se celebró la boda porque ambos artistas estaban copados de trabajo, situación que se ha extendido hasta ahora y se ha convertido en el tercer motivo para posponerla.

Un sueño que le impide casarse

En una entrevista que la pareja ofreció este jueves 18 de mayo en el podcast Pinky Promise, Baeva habló, un poco incómoda, sobre qué realmente le impide decir: “Sí acepto”.

“Mi sueño, me da igual cómo sea la boda, pero mi sueño es que mi papá me lleve al altar y me entregue. Eso es súper importante. Por lo demás si quieren que no haya fiesta, que no haya nada, pero ese momento se me hace lo más bonito, lo más especial. Quiero que sea así y la verdad es que las bodas no son unas fiestas muy económicas de hacer. (…) ¿Para qué vas a querer invertir en una fiesta donde no van a estar las personas más importantes que son mi mamá, mi papá, mi hermana?”, explicó la actriz.

Irina confesó que es una mujer muy familiar, muy unida a sus padres y única hermana a pesar de la distancia que los separa.

Por su parte, Gabriel acotó que los planes siguen, que la familia de ella sí puede salir de Rusia, pero hay otros temas que complican lo que ellos realmente quieren para su boda. “Ahorita viajar desde Rusia es todo complicado. Entonces, lo hemos platicado, hemos visto como opciones con el plan. (…) Cerraron los vuelos directos de Moscú a Cancún (…) Los boletos no son muy económicos”, manifestó Irina.

Tras explicar lo que ha frenado su juramento de amor eterno, Gabriel sostuvo que lo que más le admira de Irina es su determinación, pues “es una mujer extremadamente inteligente, he conocido pocas mujeres con esa inteligencia. (Tiene) Una belleza fuera de serie y es una mujer luchona con un carácter, que no se da por vencida, una elegancia que me fascina”.