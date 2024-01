¿Bebé en camino? Galilea Montijo hizo ‘sorprendente’ confesión en televisión en vivo

Galilea Montijo dejó helados a sus compañeros de ‘Hoy’ cuando confesó una de las cosas que más deseaba para este 2024, todo esto mientras hacían una actividad en la que, a modo de mapa mental, colocaban distintos recortes de lo que esperaban en los meses venideros.

Como sabemos, Galilea Montijo está disfrutando de unas vacaciones que para muchos se ha tornado una luna de miel junto a su novio, el modelo español Isaac Moreno, con quien tiene un romance desde mediados del año pasado.

Visitando distintos puntos de Japón y ahora en Bali, Indonesia, donde la pareja posteó una romántica fotografía que desató especulaciones de una posible boda, esto luego de que la pareja saltara a una piscina cubierta de pétalos de rosas en la que se leía ‘I Love U’. A este post sumó una frase que decía: “Solamente vuelve a creer, confiar… y soltar”.

Galilea Montijo junto a su novio el español Isaac Moreno Instagram: @galileamontijo (Instagram: @galileamontijo)

La frase bien puede aludir a las segundas oportunidades en el amor, esto luego de que en marzo de 2023, la conductora de ‘Hoy’ confirmara su separación de Fernando Reina tras 12 años de matrimonio y un hijo en común.

Galilea Montijo revela que desea convertirse en madre por segunda vez

Galilea Montijo reveló una de las metas que tenía para 2024 y esta podría incluir a su actual novio, Isaac Moreno, con quien parece que el romance va muy en serio, pues compartió uno de sus más íntimos deseos frente a las cámaras del programa matutino ‘Hoy’, dejando sorprendidos a sus compañeros.

Los famosos conductores se encontraban realizando una actividad que consistía en crear un mapa mental sobre todo aquello que esperaban tener o hacer en 2024, por lo que cada uno comenzó a tomar recortes pegando en una cartulina blanca sus próximos objetivos.

Fue Galilea Montijo quien sorprendió cuando mostró su mapa mental o ‘vision board’, en el que incluyó fotografías de joyas, dinero y mucha abundancia. Pero hubo una en especial la que causó curiosidad, pues se trataba de un hombre sosteniendo un bebé, a lo que la conductora comentó: “A ver, puse una niña, quiero una niña, aunque yo no pueda, mi cuerpo no puede, pero uno nunca sabe”.

También te podría interesar: Galilea Montijo reacciona al noviazgo de Fernando Reina, su exesposo, con un video en sus redes sociales

Galilea Montijo confiesa su deseo por ser madre por segunda vez Youtube Hoy: Viajes, dinero, hijos: crea un mapa mental y programa tu cerebro para cumplir tus deseos de 2024 (Youtube Hoy: Viajes, dinero, hijos: crea un mapa mental y programa tu cerebro para cumplir tus deseos de 2024)

Galilea Montijo busca opciones para convertirse en madre

Hace unos meses Galilea Montijo confesó que ya se encuentra buscando opciones para convertirse en madre más allá de la forma ‘tradicional’, entre ellas, la adopción o considerar un vientre de alquiler.

“Hay otra manera, cuando tú como mujer ya no sirven tus óvulos, luego les doy una clase. Les digo por qué yo estoy en el tema, estoy investigando el tema, porque yo ya no puedo, mis óvulos ya no sirven, pero podría pedirle a una prima o a una hermana, hay mucho tema”, explicó durante una emisión de finales de octubre en el programa ‘Hoy’.