¿Galilea Montijo tuvo razón? Tiktokers revelan si el ‘ritual de las lentejas’ funciona o no

Hace un año, en diciembre de 2022, Galilea Montijo se viralizó cuando, en una transmisión del famoso programa ‘Hoy’ reveló que entre los rituales que hay para recibir el año nuevo, hay uno que no puede faltar para ella, se trata de nada más y nada menos que ‘El Ritual de las Lentejas’.

Ella explicaba exactamente cómo hacerlo y qué pedir, asegurando que esto traería a la vida de quien lo hiciera abundancia y prosperidad, lo que despertó la curiosidad del público, por saber si este, verdaderamente funcionaba o se trataba de uno más a la lista de aquellos que nos dejan promesas al aire sobre un futuro mejor.

¿Cómo es el ritual de las lentejas para Año Nuevo?

Galilea Montijo dio el paso a paso, para tener un año nuevo, lleno de abundancia, gracias a su ahora famoso ritual de las lentejas en el que explicó:

“El ritual es: 12 de la noche agarras las lentejas, ¡No cocidas, eh! Porque luego dicen que primero se comen. Escuchen muchachos, se van a acordar de mí y también en casa se van a acordar de mí… agarra las lentejas, las avientan a las 12 de la noche, pidan mucho dinero, mucha fortuna. No pidan trabajo porque luego les da mucho trabajo, pero mal pagado, me ha pasado. Pida abundancia, fortuna, dinero; esto es, para el dinero, no para la salud”.

Por último, explicó que había que recoger las lentejas, meterlas en un costalito rojo en la cartera y los efectos comenzarían a dar frutos: “A mí me ha funcionado eso, por lo menos salgo tablas cada año, pago mis deudas”.

El video de esta transmisión de ‘Hoy’ rápidamente cobró relevancia en redes sociales y usuarios pusieron en práctica el consejo que había dado Galilea Montijo, tanto que tras un año, el tema volvió a recobrar importancia entre tiktokers que ya compartieron su testimonio.

Usuarios de TikTok revelan si el ‘Ritual de las Lentejas’ de Galilea Montijo les funcionó

Un nuevo trend se ha popularizado en la red social TikTok, y es que, tras un año de haber puesto en práctica el famoso ‘Ritual de las Lentejas’ de Galilea Montijo, ya revelaron cómo vivieron los últimos meses y si de verdad lo que tanto prometía la famosa conductora de ‘La Casa de los Famosos’ era verdad.

Bajo la leyenda: “Pov: fuiste la loca que aventaste la las lentejas a fin de año y todo su 2023 fue así”, usuarios en la red social de videos cortos, compartieron su testimonio con el ritual que ‘Gali’ compartió y los resultados sorprendieron.

¿El ritual de las lentejas de Galilea Montijo sirve?

A través de diferentes videos con la canción ‘Lady Gaga’ de Peso Pluma, usuarios compartieron cómo vivieron su 2023 tras haber hecho el ritual de la abundancia de Galilea Montijo para Año Nuevo.

En ellos, se puede ver, o al menos atestiguar, que las usuarias que se atrevieron a llevarlo a cabo, gozaron de las mieles de dicho ritual, pues habían hecho distintos viajes nacionales e internacionales, vivieron distintas experiencias y hasta se compraron diferentes objetos que demuestran que valió la pena seguir el famoso consejo de la conductora ¿Y tú te atreverás a realizarlo este año?