Galilea Montijo impone tendencia luciendo vestido de transparencias al estilo sirena multicolor

Galilea Montijo dio mucho de qué hablar en 2023, entre su divorcio del empresario Fernando Reina y el inicio de una relación con el modelo e influencer español, Isaac Moreno.

La conductora calló bocas demostrando que nunca es tarde para volver a empezar y tras salir a la luz la relación con Moreno, se ha dado la buena vida. Ahora que se encuentra de vacaciones por Asia, ‘La Gali’ ha compartido las postales más increíbles en los distintos puntos que ha visitado como Tokio y Kioto en Japón, así como Bali en Indonesia.

“Cuando inicien mis vacaciones no diré nada, pero habrá señales”, escribió en un videoclip donde se le veía en la puerta del avión justo antes de partir de la Ciudad de México a Tokio.

Galilea Montijo La conductora aprovechó las vacaciones navideñas para irse a Japón (Instagram)

Además de sorprender con los paisajes y la arquitectura de los puntos más turísticos, la conductora ha dejado muy claro que es toda una experta en moda, luciendo los atuendos más impresionantes.

Durante su recorrido por Japón, Galilea sorprendió con outfits cut out muy futuristas, así como abrigos que mezclan elegancia y glamour.

Galilea Montijo La conductora aprovechó las vacaciones navideñas para irse a Japón (Instagram)

El vestido de transparencias con el que Gali lució como sirena

Para recibir el Año Nuevo al lado de su novio, Galilea viajó a Bali donde disfrutó de los paradisiacos paisajes y algunos puntos turísticos obligados como el Templo sagrado de los monos de Ubud. La conductora de Hoy compartió algunas fotografías que dejaron a sus seguidores sorprendidos con la belleza del lugar.

Galilea Montijo La conductora siempre impone moda (Instagram)

Eso sí, una serie de imágenes fueron las que dejaron sin aliento a muchos puesse puede ver a la conductora lista para celebrar la llegada del 2024 ataviada con un vestido de transparencias multicolor que enmarcó su silueta.

“Les deseo MUCHO LOVE ❤️ este 2024 🥂”, escribió en la descripción de la publicación.

El escote de corazón y tirantes junto al corset y la falda con vuelo y abertura a media pierna fueron el corte perfecto para que ‘La Gali’ deslumbrara. El que se tratde de un vestido multicolor también demuestra que la conductora conoce las tendencias 2024 a la perfección pues los colores pastel serán los protagonistas.

Aunque son predominantes en verano, son una gran apuesta para lograr una imagen elegante, romántica y sofisticada.

Galilea Montijo vive su mejor momento al lado de su novio

Galilea Montijo junto a su novio Isaac Moreno Instagram: @galileamontijo (Instagram: @galileamontijo)

La conductora no ha podido ocultar su felicidad de estar muy bien acompañada por su novio Isaac Moreno, quien no ha dejado de presumirla en sus redes sociales.

La primera vez que la pareja fue captada fue durante un viaje a la playa. La agencia Productos 69 publicó una serie de fotografías que se viralizó de inmediato, desatando todo tipo de críticas y burlas por “conseguirse uno más joven” y “superar muy rápido su divorcio”.

Por supuesto, la tapatía respondió con ironía diciendo en aquel momento: “¡Qué gachos! sí me divorcié, no me escapé”.