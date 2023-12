Galilea Montijo y su novio refuerzan su amor con unas vacaciones de lujo por Japón

Galilea Montijo ha dado mucho de qué hablar este año, entre su divorcio del empresario Fernando Reina y el inicio de una relación con el modelo e influencer español, Isaac Moreno.

La conductora dejó claro que nunca es tarde para volver a empezar y tras salir a la luz la relación con Moreno, se ha dado la buena vida. No es ningún secreto que ‘La Gali’ ama viajar y conocer nuevos rincones pero ésta vez ha sorprendido con su última movida.

“Cuando inicien mis vacaciones no diré nada, pero habrá señales”, escribió en un videoclip donde se le veía en la puerta del avión.

Galilea Montijo La conductora aprovechó las vacaciones navideñas para irse a Japón (Instagram)

Lista para recorrer uno de los lugares más exóticos del mundo, Galilea compartió una serie de fotografías en Japón, donde pasará las fiestas navideñas. En una de las imágenes se le puede ver en el metro de Tokio, vistiendo un abrigo con estampado de cuadros en amarillo y negro. “Nadia habla en el metro. Me estoy enamorando de Japón”, se lee en la descripción. En otra, aparece con un outfit total black muy al estilo Trinity en la cinta Matrix.

Galilea Montijo está muy bien acompañada por su novio

Eso sí, no pasó desapercibido que en la descripción menciona a Isaac Moreno, por lo que sus seguidores de inmediato supieron que se encuentra de viaje con él.

Las sospechas quedaron confirmadas en cuando la conductora subió una fotografía a sus historias de Instagram, en donde aparece tomándose una selfie con el galán español. Moreno también ha estado compartiendo los primeros vistazos del viaje en su propia cuenta de Instagram. Este sería el primero que realizan juntos a otro continente.

Aunque ya no es ningún secreto su relación, la pareja ha tratado de ser lo más discreta posible, compartiendo de vez en cuando imágenes de sus viajes y eventos que comparten.

En redes sociales muchos cuestionaron a la conductora sobre qué pasará con su hijo durante las fechas si ella estará fuera de México, a lo que respondió frente a medios de comunicación que decidió organizar este viaje, porque su hijo Mateo tiene planes de disfrutar estas fiestas con su papá, Fernando Reina.

La relación de Galilea Montijo e Isaac Moreno va viento en popa

Galilea Montijo El novio de la conductora la llenó de halagos con romántico mensaje (@galileamontijo/Instagram)

La primera vez que la pareja fue captada fue durante un viaje a la playa. La agencia Productos 69 publicó una serie de fotografías que se viralizó de inmediato, desatando todo tipo de críticas y burlas pues el modelo es más joven que la conductora y días antes había hablado frente a alas cámaras de hoy sobre su divorcio.

Galilea estuvo casada por 11 años con Reina y aunque aclaró que dieron fin a su matrimonio bajo “los mejores términos”, algunos no desaprovecharon la oportunidad de criticarla por “superar demasiado pronto” la ruptura.

Por supuesto, la tapatía siempre se ha caracterizado por no dejarse de nadie y en aquel momento respondió con ironía a las especulaciones: “¡Qué gachos! sí me divorcié, no me escapé”, dijo.

Asimismo, la Gali aprovechó la emisión para burlarse de las fotos que circularon en redes sociales, donde aparece en una situación comprometedora con Isaac Moreno.