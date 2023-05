La respuesta de Galilea Montijo a quienes se burlan por buscarse un “colágeno”

Galilea Montijo ha dado mucho de qué hablar a dos meses de divorciarse del empresario Fernando Reina. Y es que la conductora sorprendió al dejarse ver muy feliz en la playa al lado del influencer español Isaac Moreno.

La agencia Productos 69 publicó una serie de fotografías que se viralizó de inmediato, desatando todo tipo de críticas y burlas.

“Qué mal se ven llorando en la TV y a los dos días ya tienen novio”; “pobre mujer, sabemos como son las de su calibre, pero gracias a ustedes tenemos la clase de conductora frente a una televisión que deja que desear en todos los aspectos”; “ay siempre dicen que está en su mejor momento y después andan con otro y es lo mismo”; “sufre mucho por su divorcio”; “ay cómo sufre, se está recuperando del duelo de su divorcio”; “por lo visto de no tiene nada de ‘privada’ su vida”, se lee.

Galilea estuvo casada por 11 años con Reina y aunque aclaró que dieron fin a su matrimonio bajo “los mejores términos”, algunos no desaprovecharon la oportunidad de criticarla por “superar demasiado pronto” la ruptura.

Galilea Montijo Así se dejó ver la conductora de Hoy (Instagram)

Galilea Montijo se pronuncia en Hoy

La tapatía siempre se ha caracterizado por no dejarse de nadie y con ironía respondió a las especulaciones: “¡Qué gachos! si me divorcié, no me escapé”, dijo.

Asimismo, ‘la Gali’ aprovechó la emisión para burlarse de las fotos que circularon en redes sociales, donde aparece en una situación “comprometedora” con Isaac Moreno.

Galilea Montijo se burla de si misma haciendo referencia a su encuentro en el mar con Isaac Moreno. 🫢😂 pic.twitter.com/I6HYBD6l5l — Luiss Del Valle 💥 (@LuissLm) May 17, 2023

Fue durante un segmento en el que los conductores deben cantar que Montijo interpretó “En el mar, la vida es más sabrosa”. En un momento, se acerca a otro de los participantes para “recomendarle” un lugar en la playa. “Mejor no te digo porque hay paparazzis”, dijo entre risas.

Los compañeros de Gali la defendieron

Andrea Legarreta fue interceptada por reporteros que la cuestionaron sobre su amiga, a lo que respondió con la gran elegancia que la caracteriza: “¿Para eso me detuvieron? ¿Para hablar de Gali? No tengo la menor idea y no me corresponde decir nada de ella”.

La respuesta de Legarreta fue muy aplaudida por los fans, que señalaron que no tendría por qué estar hablando de ella y que si Galilea puede y quiere tener un nuevo romance, está en su derecho.

Galilea Montijo La tapatía ha tenido oportunidades en importantes proyectos (Instagram)

“Muy bien Andrea Legarreta.. eres muy profesional. y Gali es tu amiga”; “qué les importa con quién ande”; “y sí es así, que les importa”; “siempre tan cordial y divina Andy”; “es una Dama y como toda mujer tiene derecho a ser feliz...lo que dure la relación”; “no está para perder el tiempo. Aplausos y la que puede puede y punto”.

El conductor Raúl Araiza también defendió a Galilea: “Gali se merece una segunda, tercera y cuarta oportunidad sin ser juzgada, al contrario es ver la felicidad”, dijo tras ser interceptado por reporteros en los foros de Televisa.