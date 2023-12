¡Con fiesta temática y emotivo mensaje! Andrea Escalona celebró el primer cumpleaños de su hijo

Andrea Escalona tiró la casa por la ventana al celebrar el primer cumpleaños de su pequeño Emilio, y es que, fue a través de su cuenta de Instagram que ofreció una mirada hacia la enorme fiesta que hizo para su bebé a la que estuvieron invitadas algunas estrellas de la televisión.

La hija de Magda Rodríguez, mostró lo mucho que ha crecido su pequeño, no sin antes, dejarle un emotivo mensaje el pasado 22 de diciembre, el día del cumpleaños del bebé, en el que le dedicó un emotivo mensaje, donde dejó un video en el que se aprecian sus memorias y el proceso desde que supo que estaba embarazada hasta que nació.

También te podría interesar: Andrea Escalona confesó que perdió las cenizas de su madre

Andrea Escalona junto a su Bebé Emilio Instagram: @andy_escalona (Instagram: @andy_escalona)

Andrea Escalona dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo

En la publicación, Andrea Escalona dejó un mensaje en el que se leía: “Feliz cumpleaños mi amor ! Cuando me enteré que estaba embarazada fue una emoción y un miedo, algo que siempre había deseado Dios me lo estaba regalando y era para mí, nuestro momento, luego pensé que tuve a la mejor maestra, daría lo mejor de mí para ser la mejor mamá, así lo he hecho”, comenzó la también conductora y sumó:

“Sin ser romántica, hay mucho romanticismo en ser mamá y aunque si es lo más maravilloso que me ha pasado, algo en ti nace y muere; sentimientos, emociones, miedos que jamás habías tenido, te enfrentas a lo desconocido todos los días, pero a tu lado todo es más hermoso”.

Por último, le dio las gracias a su bebé por escogerla como su mamá en un emotivo cierre: “¡Feliz cumpleaños mi amor! Gracias por escogerme desde el cielo como tu mamá, gracias por este primer año juntos. Nos espera toda una vida, amándonos, equivocándonos, viviendo y estando ahí el uno para el otro te ama mamá”.

También te podría interesar: Nuevos rumores señalan que el padre del hijo de Andrea Escalona estaría casado con otra mujer

Andrea Escalona celebra el primer cumpleaños de su hijo Emilio

Pero no fue todo, pues Andrea Escalona presumió como festejó el primer cumpleaños de su bebé, con una enorme celebración temática de Winnie Pooh, donde decoró con una enorme decoración de globos en color amarillo y rojo, una piñata del famoso personaje todo desde ‘Funever Dreaming’ un centro de entretenimiento infantil.

La famosa ofreció muffins y apagaron un bonito pastel decorado con la misma temática de la caricatura, entre los invitados se vio a Tania Rincón junto a sus hijos Amelia y Patricio, además claro del papá de Emilio, quien sonriente, se ve en la foto a lado de su familia.

En la publicación que subió a su cuenta de Instagram, la conductora escribió: “Eres lo mejor que me ha pasado, Feliz primer año mi amor”.

Entre los comentarios que el público dejó destacó uno, y es que muchos de los fanáticos, además de dejarle emotivas palabras al pequeño de felicitación, también imperó la sorpresa de muchos, que aseguraron que Emilio, posee un gran parecido con su abuela Magda Rodríguez. “Es la copia de Magda tu mami”, escribió una internauta.