¿Superó a Shakira? Alejandro Sanz estaría saliendo con famosa actriz, ¡hermana de Penélope Cruz!

El 19 de diciembre Alejandro Sanz tiró la casa por la ventana para festejar a lo grande su cumpleaños 55, haciendo un magno evento en el Teatro Barceló de Madrid al que acudieron diferentes celebridades de ese país para honrar la vida del cantante.

Los invitados desfilaron con looks de los años 20, presumiendo atuendos de lentejuelas, mucho brillo, tocados de pedrería y plumas, ciñéndose perfectamente a la temática de la fiesta, a la lista de famosos que acudieron al evento, estuvieron los hijos mayores del español, Alexander y Manuela, pero quien causó sorpresa fue Mónica Cruz, de quien se dice, tendría una relación con el cantante.

La asistencia de la famosa actriz y modelo en la fiesta del cantante, hizo más fuertes los rumores sobre una posible relación con Alejandro Sanz, y es que, esta se daría tan solo unos meses después de que anunciara su separación de Rachel Valdés tras poco más de tres años juntos.

Eso sí, hubo una ausencia que destacó la noche de ese día, pues su entrañable amiga Shakira no dejó una felicitación, al menos pública, de cumpleaños, y tampoco acudió a dicho país a celebrar al cantante, sin embargo, Sanz, feliz por dicho evento, compartió fotos en sus redes sociales donde se leía: “Show must go on” y añadió: “Por los amigos, por los años, la vida y cada segundo que nos haga feliz”.

¿Alejandro Sanz confirmó su relación con Mónica Cruz?

Un día antes de que Alejandro Sanz compartiera más detalles de su festejo de cumpleaños, algunas fotografías ya se habían difundido, donde se veía ‘muy juntito’ con Mónica Cruz, de quien, desde hace ya un tiempo, tendrían una relación que va más allá de la amistad.

Se dice que la pareja ha estado saliendo por algunos meses ya, y que, incluso, viajaron en verano a Cantabria, sumado a que en septiembre los famosos tuvieron un encuentro luego de la gira Norteamericana del cantante. “Lo que a mí me han contado va más allá de una relación especial. Una persona cercana a ellos me comenta que podría estar juntos”, reveló la periodista Alexia Rivas.

Además, se dice que Mónica Cruz ya se refiere a Alejandro Sanz como ‘su amor’ y su ‘chico’, pero tal sentimiento es recíproco, tanto que la periodista aseguró que una fuente le reveló que ambos están “ilusionados y contentos, más allá de una simple amistad”.

¿Quién es Mónica Cruz?

Nacida el 16 de marzo de 1977; Mónica Cruz, es la mediana de tres hermanos, con 46 años, quien es nada más y nada menos que Penélope Cruz y el compositor Eduardo Cruz.

La sangre creativa corre por sus venas, en su caso, se desenvolvió no solo como actriz, también como modelo y bailarina. Destacó por su papel de Silvia Jáuregui en la serie ‘Un Paso Adelante’, su participación en la película ‘Piratas del Caribe: En mareas misteriosas’ y UPA Next de Antena 3.

La actriz no se ha casado, pero tiene una hija de nombre Antonella, a quien tuvo en solitario y quien es su gran amor.