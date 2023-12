Así es como Kenia Os se haría más fuerte en medio del escándalo con Kimberly Loaiza

Kimberly Loaiza hizo estallar un nuevo escándalo que ha involucrado a Kenia Os, influencers y grandes artistas que la han llevado incluso a decidir retirarse de las redes sociales. Todo comenzó después de que ésta anunciara su retiro como influencer y admitiera que la supuesta infidelidad de Juan de Dios fue por pura estrategia publicitaria.

“Reconozco que he estado mal por prestarme a esto, perdón linduras, yo sabía que prestarme a la estrategia de la infidelidad de JD, le quitaría credibilidad a mi palabra, sabía que le quitaría validez a esta decisión, que como ya les dije la tomé hace tiempo, sé que me dejé llevar y no debí participar y sé que en este punto no me van a creer nada, están en su derecho pero estoy cumpliendo con decirles”, comentó Loaiza entre lágrimas.

Kimberly Loaiza La influencer aseguró se retirará (Instagram)

Sumado a esto, está el hecho de un presunto boicot a la presentación de Kenia Os en Mazatlán por parte de la pareja que desató la furia de los “keninis” (fans de Kenia). Ante esto, famosos como Paty Cantú, Danna Paola, Angelique Boyer, Karol Sevilla, María Becerra, entre otros, se unieron para dejar de seguir a Kimberly, en apoyo a Kenia.

Entre los fans de Kimberly y Kenia siempre ha habido una eterna guerra sobre quién de las dos es mejor y es ahora que se está definiendo quién va ganando terreno en la industria.

El escándalo con Kimberly dejó al descubierto quién es la “princesa del pop” mexicana

Kenia Os (Instagram)

Desde que debutó con su sencillo “Por Siempre” en 2018, Kenia Os se ha ido haciendo un nombre en la industria musical, a través de éxitos en las listas de Billboard como “Mi Salida Contigo”, tema que grabó con Ha*Ash y “Malas Decisiones”.

La cantautora mexicana, que se dio a conocer como creadora de contenidos en su canal de YouTube y luego en TikTok ha dicho que nunca pensó que podía dedicarse a esto sino que todo llegó con oportunidades que tomó en el momento correcto.

Kenia se considera una artista disciplinada y responsable con su trabajo. Sus años como influencer también han sido claves para obtener la confianza con la que hoy se desenvuelve frente al público. “Hago muchas cosas con amor, con mucha pasión por mis fans, y creo que eso se refleja [en mi música]”, dice. “Y ayudo a la gente a sanar a través de mi arte, o bueno, eso es lo que me dicen”, dijo en una entrevista con Billboard en Español.

Ya han sido varios los medios internacionales que la coronan como “la princesa del pop” pues destacan cómo ha mantenido el vivo el pop latino. Desde su exitoso álbum K23 el año pasado, Kenia se ha convertido en una de las estrellas del pop más importantes de México, dejando huella en todo el mundo.

Sus videos musicales han corrido de la mano de importantes productores como Daniel Eguren, quien estuvo detrás de “LoveLove U” y que ha trabajado con artistas como Feid y Nicki Nicole. También ha colaborado con Thalía, Gera MX, Snow Tha Product, CNCO, entre otros. Por otro lado, Kenia recibió reconocimiento en el Festival Mundial de Cine de Cannes y en el Festival de Cine Independiente de Berlín por el cortometraje que hizo para el album K23. Su proyecto visual también fue finalista en los International Sound Video Awards.