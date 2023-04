El luto no se guarda a los ex: Kenia Os se empoderó con estos looks sexis tras su ruptura

La cantante mexicana Kenia Os está atravesando una etapa agridulce en su vida. Y es que mientras su éxito sigue en aumento en el ámbito profesional, no todo ha sido color de rosa en lo personal.

El pasado 11 de abril, la intérprete de Malas decisiones confirmó una noticia que sus seguidores ya sospechaban: su ruptura con el rapero Gerardo Daniel Torres, mejor conocido como Gera MX.

“Mi gente, por este medio, hago saber que Daniel y yo ya no estamos más juntos. Quiero agradecer el amor que nos dieron en su momento”, reveló en un comunicado publicado en Twitter.

“A pesar de que nunca lo hicimos 100% público, ya que los dos estábamos en un proceso en el cual veríamos si la relación funcionaba para ambos (…). Lamentablemente no fue así”, agregó.

En otro trino, aclaró que la ruptura se dio hace un tiempo: “Esta decisión fue tomada hace ya bastantes semanas, de mi parte yo necesitaba tiempo y sanar para poder salir a hablar con ustedes”.

A pesar del complicado capítulo que enfrenta en el terreno sentimental, la estrella no se ha abatido. Al contrario, en medio de su camino de sanación, ha seguido enfocada en su gira y en ella misma.

Gracias a esto, la famosa de 23 años se ha empoderado más tras el final de su noviazgo y lo ha probado con una serie de estilismos sensuales en los que luce increíble y derrocha amor propio.

Kenia Os y los looks sexis con los que se mostró empoderada tras su ruptura

A través de su perfil en Instagram, la celebridad ha recordado que el luto no se guarda a los ex presumiendo su epatante belleza con diferentes looks fieles a su estilo audaz, femenino y sexi.

Y es que, aunque superar un corazón roto nunca es fácil, fortalecerse a través de los outfits es casi una etapa más del proceso y Os ha brillado como nunca durante esta fase de su vida personal.

Por eso, a continuación, repasamos cinco de los atuendos posruptura de la artista con los que ha demostrado que, como Shakira y Karol G, cerró este ciclo “más buena, más dura, más level”.

Con minivestido metalizado

Las prendas “mini” son de las favoritas de Kenia Os y con las que se siente más cómoda. Por eso, se ha apegado a ellas en esta etapa de su vida nuevamente como mujer soltera y fabulosa.

De hecho, el pasado 9 de abril, la exyoutuber conquistó a sus fans al compartir una serie de imágenes en las que hace un statement ataviada en un minivestido rosa metalizado con escote asimétrico.

El diseño superentallado dio todo el protagonismo a sus curvas pues las abrazó perfectamente y enmarcó su cintura. Aparte, debido a su longitud, logró alargar visualmente sus piernas.

En las imágenes, no se pudo apreciar el calzado que eligió, pero sí los complementos. Tales como piezas de joyería discreta con las que mostró que menos es más y un beauty look muy divertido.

La celeb acompañó las fotos con las palabras “I got my own back”, una frase en inglés con varios significados (contar con uno mismo, obtener una revancha o algo de regreso), pero es incierto con qué sentido la usó.

Con corsé negro y minifalda

A finales de marzo, la también empresaria ya había causado furor entre sus 15 millones de seguidores con otra pieza mini que regresó con fuerza a las tendencias para primavera-verano.

Se trata de la clásica y sexy minifalda dosmilera, una corriente de estilo que se encuentra en pleno auge. La famosa llevó una en color celeste grisáceo con bolsillos a los lados y cintura alta.

La combinó con un sensual top tipo corsé negro con tirantes halter, bajo asimétrico y transparencias en el que mostró su cuerpo y potenció la gran confianza que tiene en sí misma.

Por último, elevó literalmente el outfit con un par de botas mosqueteras de cuero negro también muy de los 2000: puntiagudas, con tacón stiletto y adornadas con pequeñas hebillas plata.

En cuanto al look de belleza, apostó por una larga melena negra con fleco y un maquillaje cargado que realzó sus agraciados rasgos. “En tiempos de fleco bb”, escribió al pie de las postales.

Con ajustado jumpsuit verde y negro

Otros looks posruptura con los que Kenia Os ha desatado el revuelo son las audaces combinaciones que ha llevado a cada uno de los conciertos de su exitosa gira por Estados Unidos K23 Tour.

Durante su presentación de Houston, Texas, el pasado mes de marzo, la artista robó corazones y miradas ataviada en un ajustado y moderno jumpsuit que realzaba al máximo sus atributos.

El diseño en cuestión parecía estar compuesto de dos partes: la inferior era de un llamativo verde neón y presentaba mangas largas de red que cubrían sus manos y un escote off-the-shoulders.

Mientras, la superior era negra, sin mangas, de cuello redondo y estratégicos cut-outs tanto en la parte delantera como trasera que crearon una ilusión muy favorecedora a su delgada figura.

La cantante remató el atuendo, con el que enseñó cómo llevar los colores neón y arrasar en el intento, con unas botas de piel negra con suela gruesa y estilo militar en las que dio pasos seguros.

En ese entonces, el fin de su relación no era público, pero Kenia Os escribió una frase en la descripción de con las que parecía dejar claro cómo se sentía tras la ruptura de Gera MX.

“+buena, +dura, +level”, escribió, citando la famosa frase de TQG, la canción de Shakira y Karol G. Sus seguidores continuaron la letra en los comentarios: “Ahora las bendiciones te llueven”.

Con pantalones parachute

Como una verdadera trendsetter, Kenia Os no solo se ha empoderado con sus decisiones estilísticas para cumplir con sus compromisos laborales tras su separación, también ha impulsado modas.

Así lo hizo el pasado 29 de marzo con su estilismo para presentarse en Los Ángeles. En esa ocasión, conquistó con un look casual, pero no menos sexi protagonizado por unos parachute pants grises.

Se trata de un pantalón cómodo y estiloso de talle bajo muy de la moda Y2K que volvió con ímpetu desde el año pasado. El de Kenia presentaba cintura con cordón y un detalle fruncido a lo largo.

La sinaloense mantuvo el equilibrio al combinar la prenda en tendencia con un bodysuit negro de estilo lencero sin mangas, con paneles de malla a los costados y un escote keyhole.

Y es que, una de las reglas al llevar piezas inferiores holgadas es que la superior sea más ceñida para que el resultado sea halagador. La luminaria agregó un par de guantes largos con cordones.

Por último, finalizó su propuesta moderna, cómoda y chic con una bandana negra sobre su cabellera suelta y un maquillaje de noche en el que destacaron sus ojos pintados con sombras plata.

Con set de top y minifalda

Más recientemente, Os desató el revuelo al publicar en sus redes unas instantáneas en donde desparrama belleza con el espectacular atuendo que llevó para el video y promoción de Rumores.

En las postales para publicitar de su nuevo sencillo, precisamente con Gera MX, la solista muestra sus dotes de modelo posando en el set con un femenino conjunto de satén verde oscuro.

El ensamble estaba compuesto por dos piezas. La primera era un minitop de escote keyhole asimétrico y cuello adornado con un corbatín de flor y flecos elaborados en la misma tela.

Mientras, la segunda era una minifalda con delgadas tiras cruzadas sobre su abdomen al descubierto y un romántico ornamento al costado de la prenda idéntico al de su blusa.

Kenia llevó el set con un par de sandalias de tiras tipo gladiador en verde manzana. Asimismo, en algunas fotos, portó un abrigo oversize verde claro de estilo afelpado que perfeccionó la apuesta.

Con respecto al beauty look, la estrella lució un maquillaje potente que enfocó todo el protagonismo a su mirada y llevó su larga melena suelta en ondas suaves y nuevamente con fleco.

Como era de esperarse, sus seguidores la llenaron de halagos por su beldad y su sentido de la moda: “Ese outfit lo es todo”, “Dios es mujer”, “Amamos la de verde” y “Hottie” fueron elogios que recibió.