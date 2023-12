¿Qué pasó entre Danna Paola, Kenia Os y Kimberly Loaiza? Desataron una guerra entre fans

Kimberly Loaiza puso al Internet de cabeza con un nuevo escándalo en el que fans, influencers y grandes artistas se han involucrado y todo comenzó después de que ésta anunciara su retiro como influencer y admitiera que la supuesta infidelidad de Juan de Dios fue por pura estrategia publicitaria.

“Reconozco que he estado mal por prestarme a esto, perdón linduras, yo sabía que prestarme a la estrategia de la infidelidad de JD, le quitaría credibilidad a mi palabra, sabía que le quitaría validez a esta decisión, que como ya les dije la tomé hace tiempo, sé que me dejé llevar y no debí participar y sé que en este punto no me van a creer nada, están en su derecho pero estoy cumpliendo con decirles”, comentó Loaiza entre lágrimas.

Kimberly Loaiza La influencer aseguró se retirará (Instagram)

Sumado a esto, está el hecho de un presunto boicot a la presentación de Kenia Os en Mazatlán por parte de la pareja que desató la furia de los “keninis” (fans de Kenia).

Ante esto, famosos como Paty Cantú, Angelique Boyer, Karol Sevilla, María Becerra, entre otros, se unieron para dejar de seguir a Kimberly, en apoyo a Kenia. Sin embargo, quien más llamó la atención fue Danna Paola.

La intérprete de Mala Fama no sólo dejó de seguir a Loaiza sino que además envió un contundente mensaje que dividió opiniones. “Con La Niña NO! Mucho drama x aquí”, se lee en sus redes sociales, lo que hizo que de inmediato los fans entendieran que estaba refiriéndose a la pelea entre Kimberly y Kenia. Aunque muchos aplaudieron la acción de la cantante, otros la tundieron recordando opiniones controversiales que la cantante ha tenido de Os en el pasado y cómo ahora la está apoyando “por conveniencia”.

Danna Paola La cantante constantemente es comparada con otras artistas

“Danna Paola solo apoya a Kenia por conveniencia o para no recibir hate de los “keninis””; “mentiraaas Danna nunca ha seguido a Kimberly”; “A Danna le conviene ser amiga de Kenia”; “¿no que Kenia no tiene talento, según Danna Paola???”, expresaron usuarios en redes sociales.

¿Qué pasó entre Danna Paola y Kenia Os?

Danna Paola quedó en medio de la polémica de Kimberly Loaiza y Kenia Os. Keninis la acusaron de manejar un doble discurso, aprovechando el apoyo entre mujeres y la fama de Kenia para beneficiarse.

“Recuerdo cuando Danna decía que en Youtube hay muchos cantantes tratando de ser cantantes, y ahora resulta que quiere colaborar con Kenia Os”, señaló un usuario en redes sociales.

Danna Paola La cantante mostró su apoyo a Kenia Os

Es bien sabido que entre los fandoms de Kenia, Kimberly y Danna Paola siempre ha habido peleas pues cada uno las defiende a capa y espada, buscando demostrar quién es mejor. Sin embargo, las cosas han escalado a otro nivel ahora que entre ellas están desatando el caos.

En septiemebre, Danna Paola y Kenia Os se vieron involucradas en un escándalo que se originó tras darse a conocer la lista de nominados a los Latin Grammy 2023. Fue la propia Kenia quien abordó el tema luego de pensar que estaba demeritando su trabajo.

Kenia Os La cantante no se deja de nadie que demerite su trabajo (Instagram)

Os fue nominada a la premiación y una persona que trabajaba con Danna Paola señaló que no merecía estar nominada en los Latin Grammy 2023 ya que carece de talento. “¿Por qué mejor no apoyan a gente de verdad con talento para los Latin Grammy, en lugar de a una niña que cree que la arma, pero de verdad nomas no creo que represente a la industria por mas que le metan dinero y todo lo demás? Habiendo tanto compositor y artista talentoso qué feo que como sello sigan para abajo y demeritando el trabajo de otros que lo merecen más”

Kenia Os La cantante no se deja de quienes demeritan su trabajo (Twitter)

A pesar de que terceros han querido poner a Danna Paola y Kenia una contra la otra, ninguna ha demostrado tener rivalidad alguna, al contrario, siempre se han admirado y respetado. Desde hace mucho tiempo incluso han dicho estar interesadas en hacer una colaboración, después de todo, son consideradas las princesas del pop mexicano.

“Yo estoy abierta a todas las colaboraciones, es un muy buen momento para empezar a colaborar con varios artistas Obviamente me encantaría con Danna (Paola), ella lo ha mencionado con varias entrevistas, no he tenido la oportunidad de conocerla ahora en esta nueva etapa como artista, la verdad me encantaría colaborar con todas las chicas de la industria”, dijo Kenia en una entrevista al portal Trome.