“Hasta que otra telenovela los separe”, reza un comentario en una de las tantas fotos que Elizabeth Gutiérrez ha publicado en sus redes sociales en las últimas semanas para demostrar que su matrimonio con William Levy pasa por su mejor momento.

Tras meses de rumores de separación, la pareja vuelve a unirse y a compartir con sus hijos Kailey y Christopher y Gutiérrez no ha dejado de publicar los momentos de felicidad con su familia.

“Los ardidos que mueran de envidia”: las 5 fotos de Elizabeth Gutiérrez y William Levy que demuestran que el amor vence barreras Elizabeth Gutiérrez y William Levy de nuevo juntos (Instagram: @gutierrezelizabeth_)

Uno de los rumores que mas sonó sobre la separación de Elizabeth y William fue el supuesto romance del histrión cubano con la actriz mexicana Samadhi Zendejas, conocida por interpretar a la cantante Jenni Rivera en su bioserie Mariposa de Barrio, reseñó Infobae.

Todo surgió por un mensaje de Zendejas en las redes sociales, dirigido al protagonista del Conde de Montecristo en el que le profesaba la admiración y el cariño que sintió por trabajar al lado de uno de los personajes del entretenimiento que inició en México y pudo debutar en el cine de Hollywood.

Pero eso no quedó allí: Samadhi se dirigió al galán cubano con un sobrenombre que causó sorpresa en los fans, “ojitos bonitos” y que generó toda clase de comentarios.

Elizabeth marcó terreno

Pero el Instagram de Elizabeth demuestra que todo lo que sucedió en el pasado está superado y que su amor por Levy está intacto y más fuerte que nunca al publicar imágenes de lo bien que la pasan todos juntos en su casa en Miami.

Recientemente la actriz mexicoamericana publicó una amorosa imagen junto al actor cubano, donde aparecen sonrientes, a unos días de celebrar la Navidad.

Gutiérrez también compartió imágenes decorando el arbolito navideño en su casa en Miami junto a Levy, con quien pasó unos días en España junto a sus hijos.

En una de las imágenes llamó al actor “mi hombre” y “el amor de mi vida” como para dejar sentado a todos que están juntos y que superaron todas las adversidades.

Los fans están ojo en las redes

Los comentarios de los fans en cada una de las publicaciones no se hicieron esperar, tanto que generaron un debate entre los que aplauden que la pareja regresara y aquello que consideran que es solo por guardar las apariencias.

“Hasta que otra telenovela los separe, o mejor dicho otra protagonista”, “Él no monta ni una foto con ella ni por equivocación”, “La gente no entiende que hasta yo perdonara a William Levi mil veces es más me engaña y yo le pido perdón”, “Está pobre da es lástima ella es la obsesionada.. y el ni el lugar se lo da!”, son algunos de los comentarios de los fans en Instagram.