Sebastián Rulli y Angelique Boyer tienen la fórmula para trabajar junto a tu pareja sin afectar la relación

Con casi 10 años de relación, Angelique Boyer y Sebastian Rulli se han colocado como una de las parejas más queridas y sólidas del espectáculo en México, siendo un ejemplo de una relación sana y estable considerado como ‘un amor de telenovela’.

Desde que el flechazo ocurrió en un set de grabación, cuando ambos fueron parte del cast de ‘Teresa’, donde el amor surgió y desde entonces, se hicieron un referente de todo lo que está bien en una relación, equilibrando su vida personal con la laboral, tanto que Sebastián Rulli, reveló en una reciente entrevista cómo era trabajar con su novia, Angelique Boyer.

Y es que, parece que el secreto para que una relación se mantenga viva, también tiene que ver con cómo sobrellevan su vida personal y su trabajo, haciendo un equilibrio perfecto que les ha servido para llevarlo a las pantallas y mostrarlo con su público, el mismo que ha sido testigo de sus viajes y cómo es su dinámica de pareja fuera de los sets.

Eso sí, la eterna pregunta sobre una posible boda se mantiene en el aire, pues, a pesar de los años que llevan juntos, la pareja no ha dado el siguiente paso, y parece que esto no sucederá pronto; pero no hay de qué preocuparse, pues esto no es impedimento para que Rulli y Boyer, sigan siendo una de las parejas modelo del espectáculo.

Sebastián Rulli reveló cómo es trabajar con Angelique Boyer

Sebastián Rulli quien actualmente tiene 48 años, reveló a los medios de comunicación cómo era trabajar con su novia de 35, Angelique Boyer, contando que el trabajo no ha sido impedimento para ellos, y que incluso han sabido compenetrarse a la perfección, definiéndolo como ‘una experiencia enriquecedora’.

El secreto para lograrlo radica en una buena comunicación, cordialidad y respeto mutuo que han llevado de la pantalla a su vida privada, siendo esa la fórmula para que su relación sea así de exitosa como la conocemos actualmente.

“Si te llevas bien, yo creo que sí (es fácil trabajar juntos), si te llevas mal, pues no… En nuestro caso nunca hemos tenido ningún problema” y añadió: “Cuando estamos trabajando, de hecho nos vemos hasta menos que cuando no estamos trabajando, porque las demandas de tiempo son diferentes, los fines de semana sí estamos todo el tiempo”.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer Instagram: @sebastianrulli (Instagram: @sebastianrulli)

Eso sí, dejó ver que en su relación no todo es perfecto y qué, por obvias razones, pueden surgir desacuerdos, pero que todo se ha arreglado, con lo anteriormente mencionado, priorizando ciertos valores.

“Por supuesto que nadie es perfecto ni la vida es color de rosa, pero nosotros compartimos lo que nos gusta compartir, nuestros problemas los resolvemos entre nosotros, y el secreto es ese, que haya buena comunicación, respeto y amor, si no hay eso, no hay nada”.

¿Por qué Sebastián Rulli y Angelique Boyer no se casan?

A lo anteriormente declarado por el actor se sumó la eterna interrogante, sobre una posible boda, esto, por los años de relación que llevan, pues parece que ninguno de los dos está dispuesto a dar el siguiente paso, fue así que Rulli reveló sus motivos.

“La vida misma, la experiencia, en el camino uno aprende de experiencias ajenas, de experiencias propias, estamos muy felices así” y añadió que hacían distintos rituales que no han hecho públicos, terminando con una tajante declaración: “Creemos en el amor, no en el matrimonio como tal, no tenemos que cumplirle el sueño a nadie, mas que a nosotros mismos”.