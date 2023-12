Christian Nodal tiene la mejor respuesta para quienes lo cuestionan por la vida de lujos que se da

Uno de los famosos que tuvo un giro inesperado este año para bien sin duda fue Christian Nodal y es que ha tenido la fortuna de formar una familia al lado de Cazzu, al tiempo que su carrera sigue dando frutos a nivel internacional. El cambio ha sido tal que hace unos meses, cuando recién anunció que sería papá, el intérprete de Botella tras botella dio a conocer que se retiraría todos los tatuajes de la cara para que su hija lo conociera sin ellos.

Aunque no han mostrado el rostro de la bebé, es claro que Nodal y Cazzu están viviendo su mejor momento, entre viajes en aviones privados, paseos por Europa y muchos lujos más que han desatado cuestionamientos.

hija-cazzu-nodal.jpg

Todo comenzó cuando el pasado 24 de octubre, Cazzu publicó en sus historias de Instagram una tierna postal protagonizada por Nodal y por su bebé. En ésta se veía al intérprete de regional mexicano sentado en el asiento de un avión privado, cargando delicadamente a la bebé contra su pecho mientras miraba por la ventanilla.

Posterior a esto, la familia estuvo paseando por Europa, aprovechando la participación de Nodal en los Grammys Latinos en España. Ahora, nuevamente ha compartido un video en el que aparece bailando con su bebé en brazos, a bordo de su avión privado.

Christian Nodal El cantante se ha dado una vida de lujos acompañado de su familia (Instagram)

Mientras algunos internautas han señalado al cantante por despilfarrar dinero y presumir su fortuna, otros se preguntan, a cuánto asciende su cuenta de banco para darse “esa vida de lujos”.

Christian Nodal responde a quienes le preguntan por su fortuna

Si bien el cantante comparte algunos momentos de su vida privada, en general es bastante reservado respecto a dar detalles de ésta, sobretodo ahora que tiene una familia que proteger.

Christian Nodal El cantante ha sido cuestionado por su patrimonio neto (Tiktok)

Fue durante una visita al programa “La Resistencia”, que respondió a algunas preguntas incisivas sobre su vida privada, incluyendo su patrimonio económico. El presentador David Broncano, no dudó en presionarlo con la pregunta: “¿Dinero en el banco? ¿Cuánto dinero, cuál es el patrimonio total tuyo?”, a lo que Nodal respondió con su característico sentido del humor que usaran a los asitentes virtuales para obtener dicha información.

“¿Por qué no le preguntas a Siri cuál es el net worth de Christian Nodal?, y eso ahí va a salir. Porque yo la verdad no quisiera que saliera de mi boca la promoción para que me secuestren”, comentó.

En un intento por sacar esa información de su boca, el presentador destacó que en sitios como IMDB o Forbes ha trascendido que su fortuna es de 120 millones de dólares.

Sin afirmar ni desmentir nada, Nodal se mostró sorprendido de que aseguraran dicha cantidad, lo que hizo que muchos pensaran que no está tan lejos de ser verdad.