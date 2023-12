¿Víctima o verdugo? Tekashi expone videos de Yailin golpeándolo con cuchillo incluido

Los rumores de las peleas entre Yailin, La Más Viral y Tekashi 6ix9ine terminaron siendo confirmados luego que el productor Santiago Matías, más conocido como Alofoke, sacara a la luz un audio de cantante en medio de una crisis de llanto luego de una fuerte discusión con su pareja.

Hace solo unos días, una ex empleada de Yailin filtró una foto de ella donde se le ve con su rostro golpeado y ensangrentado presuntamente tras haber sido atropellada por Tekashi, sin embargo, ella salió a desmentir la situación.

Ahora ha sido el estadounidense quien decidió sacar videos de la más viral agrediéndolo en medio de sus peleas, situación que la deja expuesta y a más de uno preguntándose quien es la verdadera víctima.

Estos son los videos de las peleas violentas entre Tekashi y Yailin

Según se puede escuchar en la grabación de Yailin en medio del llanto menciona que no cuenta con pruebas porque él eliminaba todo de su teléfono, sin embargo, 6ix9ine si cuenta con varias grabaciones que la dejan expuesta a ella.

Ha sido con estos que él famoso reconocido por regalar dinero ha expuesto su presunta inocencia, pues en los mismos se puede ver como la Chivirika se va contra él con objetos contundentes como un palo de plástico y hasta con cuchillo.

El famoso adjuntó otro metraje en el que mostró lo que, al parecer, era un arresto policial, en el que se llevaban a la ex de Anuel.

“Para toda la gente que está hablando mierd(...), esto es Estados Unidos de América. Los hombres aquí, si se les pegan a una mujer, van para la cárcel. No hablen, solo miren faranduleros. A la que se llevan es a Yai, eso dice todo”.

De igual manera, acusó a Alofoke de “no saber nada” sobre la verdadera situación entre ellos al tiempo que expuso como la policía se la lleva presa ante los episodios violentos.

“Alofoke, Santiago Matias, eres un rastrero y cobarde, todo este tiempo me he quedado en silencio para proteger a Yailin, algo que tú nunca harás, sondista… Yalin, necesita ayuda y tú te aprovechaste de eso. Rápido que la pusiste a hablar en vivo llorando, un amigo no hace eso”, expresó.

En medio del alboroto que han causado entre sus seguidores, ambos decidieron desaparecer de sus redes sociales, pero también se filtraron videos donde la dominicana le reclama que su éxito se debe a ella y también quedó comprobado como Tekashi botaba su teléfono por el inodoro.

La pelea entre ellos ha generado un arduo debate en redes sociales pues hay quienes acusan al rapero de ser maltratador, pero tras sus videos hay quienes lo dejan como la víctima.