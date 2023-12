Yailin da explicaciones tras aparecer con golpes en su cara pero no le creen y culpan a Tekashi

Yailin La Más Viral volvió a posicionarse en las tendencias de redes sociales, luego que se filtrara una foto de ella donde se ve con el rostro herido y ensangrentado, situación que alarmó a sus fans, quienes le escribieron preguntando si se encontraba bien.

Tras la circulación de la imagen, muchos internautas se fueron contra su actual pareja Tekashi, quien ha sido acusado en varias oportunidades de golpearla, pese a que ella ha negado en varias oportunidades las habladurías.

La imagen causó una ola de reacciones, por lo que la cantante decidió dar la cara y hablar sobre lo sucedido a través de sus historias en Instagram, pero muchos no creen en su palabra.

Esto dijo Yailin La Más Viral sobre la foto de su rostro ensangrentado

La llamada Chivirika negó rotundamente que se tratara de golpes propinados por el rapero y asegura que a foto fue sacada de contexto por una exempleadas que busca hacerle daño. También mencionó que la foto fue de hace un tiempo luego que junto a su pareja sufrieran un accidente automovilístico tras salir de una discoteca.

“Yo pasé un accidente con Dani, o sea, fuimos de discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chilling para no preocupar, yo no dije nada”, dijo.

Según Yailin la mujer busca presionarla para que le pague los 1,700 dólares (más de 29 mil pesos) y además quiere recuperar su trabajo. Sin embargo, expuso un audio donde queda demostrado que ya le pagaron y reveló que la mujer tiene varias cosas de ella y su perrito.

“La verdad es que yo tuve un accidente de tránsito. Supéralo mija ya. Sube fotos como pa’ hacerme daño, ósea mamita tu no me estás haciendo daño. Sube una foto que me golpearon, a mí no me golpearon, di la verdad, yo tuve un accidente de tránsito”, recalcó.

Según la extrabajadora tomó la foto luego de que 6ix9ine atropellará a la cantante y ella tuviera que solicitar en la madrugada un Uber para ir a rescatarla.

Pero sus fans no le creen ya que dicen, La Más Viral en ese momento no traía tanto maquillaje como acostumbra, es decir, no estaba producida para la ocasión.

Sin embargo, usuarios en internet no le creen a Yailin su versión y temen que su vida corra peligro al lado de 6ix9ine.

“Explicación sospechosa”, “Esta pareja es bastante problemática, “No creo que los golpes fueron por un simple accidente”, “Yailin ocultando lo que sufre con Tekashi”, han comentado.