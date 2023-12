¿Qué es queerbaiting y por qué Billie Eilish lo usó tras hacer pública su bisexualidad?

Si alguien ha estado en el punto de mira es Billie Eilish, quien recientemente se sinceró ante los fans al revelar su bisexualidad y fue acusada de queerbaiting en medio de ello.

La famosa ya había salido con hombres públicamente antes, por lo que el mundo dedujo que era heterosexual, no obstante, la cantante detalló que también le gustan las mujeres y no lo había hecho antes porque pensó que todos se habían dado cuenta.

“Yo pensaba, ¿no era obvio?. No sabía que la gente no sabía”, fue una de las frases más relevantes que dejó en la entrevista a Variety, que incluso desencadenó que perdiera miles de seguidores en redes sociales a modo de rechazo hacia ella.

“Tenemos que llegar a un momento en el que ya no tengamos que salir del armario. Es que no creo en los armarios. ¿Por qué simplemente no podemos simplemente existir? He estado haciendo esto durante mucho tiempo, y nunca he hablado de ello”, agregó.

¿Qué es queerbaiting y por qué Billie Eilish lo usó?

De acuerdo con El Universal, muchos consideraron que Billie Eilish incurrió en queerbaiting, término asociado a una estrategia de marketing que se utiliza para atraer y seducir a personas de la comunidad LGBTIQ+ y que consuman un determinado producto.

Esto quiere decir que muchos no le creyeron a la famosa que en realidad sí fuese bisexual, sino que es una estrategia publicitaria para ganar aceptación popular.

Este concepto se remonta desde 1990 “y se utilizaba en el ámbito político para insinuar que alguien era gay con el propósito de dañar su prestigio”. Ahora, con la apertura hacia la comunidad, se utiliza como una manera de ganar votos, de llegar a más audiencias, vender más, ser aceptados y reconocidos, entre otros objetivos.

En conclusión, serviría como una herramienta de manipulación y no como un apoyo genuino hacia la comunidad LGBTIQ+.