Billie Eilish: una historia de éxito que se debate entre la oscuridad y el brillo del pop

¿Qué hay detrás de un genio tan increíble y precoz? Billie Eilish es la estrella que habla por una generación, que llegó a la mayoría de edad encerrada y que ha mostrado una franqueza inteligente y algunas heridas que incluso, quizás, el tiempo aún no ha sanado.

Con sólo 16 años, la hipnótica cantante estadounidense se convirtió en una de las artistas más famosas del mundo. Ahora, con 21, atesora 110 millones de seguidores en Instagram, más de 50 millones en TikTok, 46 millones de suscriptores en YouTube... pero pese a su éxito, la artista sigue siendo una de las más melancólicas y castigadas del panorama pop.

Lejos del estilo de las principales referentes del pop actual, como Katy Perry o Taylor Swift, la música de Billie Eilish es introspectiva y oscura.

Billie Eilish no tiene complejos para hablar de sus problemas y limitaciones. Padece síndrome de Tourette, trastorno del sueño, dismorfia corporal y también ha desvelado que sufrió abuso sexual cuando era menor de edad. Sin contar que fue acosada durante seis meses por un hombre que acampó en frente de su casa e incluso, ha estado en alguna ocasión al borde del suicidio.

La exitosa cantante es una de estas personas que, como ella ha declarado en numerosas entrevistas, lucha contra la depresión a cada segundo, es por ello que le canta, porque se encuentra en el proceso de aprender a amarla y quiere que sepas que, al igual que tú, está llena de miedo, pero eso es algo que se vive interiormente. La depresión no es un juego ni una moda ni un accesorio de misterio y seducción, es un problema real y Billie la vive así como ha vivido un sin fin de limitaciones e intenta abrazarlas.

Recibió su educación en el hogar

Billie Eilish no ha sido educada de la misma forma que la mayoría de niños. En lugar de ir y recibir clases en una escuela convencional, la artista fue enseñada, al igual que su hermano, en casa. Eilish ha defendido esta forma educativa como una estrategia que utilizaron sus padres para que ambos niños se enfocaran en algo que realmente les motivara.

“Nunca fui a la escuela, así que ser popular nunca significó algo para mí. Yo no entiendo la presión de grupo”, dijo a la revista Ssense, la cual menciona que ser educada en casa le ayudó con su trastorno de procesamiento auditivo. Esta condición altera la forma en que el cerebro procesa la información auditiva.

Salto a la fama

Para comprender el éxito de Eilish es necesario retroceder hasta el año 2015 en el que fue animada por su profesora de baile a escribir y cantar la canción ‘Ocean Eyes’. Fue entonces cuando su hermano le pidió que cantase el tema Ocean Eyes, el cual había escrito años antes. Subieron la canción a la plataforma SoundCloud y durante la noche acumuló muchísimas visitas. La viralidad de la canción llegó a los oídos de Danny Ruckasin, quien contrató los servicios de los hermanos y se convirtió en su agente musical. El resto es historia: la canción acumula más de 200 millones de reproducciones en YouTube.

Vivir con Síndrome de Tourette y otros problemas de salud mental

Billie Eilish ha hablado en más de una ocasión sobre las enfermedades y los problemas de salud mental a los que ha tenido que enfrentarse desde su adolescencia. “Siempre tenía tiritas en las muñecas. Me encerraba en el baño y me autolesionaba porque creía que me lo merecía”, relata en su documental ‘El mundo está un poco borroso’, estrenado a principios de 2021 en Apple TV+. En 2018, reveló que padecía el síndrome de Tourette. Ahora la intérprete ha querido dar más detalles sobre cómo es vivir con este trastorno en una conversación con el presentador David Letterman, durante su programa de entrevistas de Netflix, ‘No necesitan presentación’.

“Estoy muy feliz de hablar sobre esto”, dijo la cantante estadounidense. “La reacción más común de la gente es reírse, porque creen que estoy tratando de ser graciosa. Piensan que es un movimiento divertido y se ríen, y siempre me siento increíblemente ofendida por ello”, confesó.

Billie ha sido muy sincera con sus fans al respecto y ha buscado quitar el estigma y generar empatía con las personas que sufren de este problema, ya que ella misma lidia con ello.

El Síndrome de Tourette es un problema neuronal que tiende a desarrollarse en niños de muy corta edad, lo que causa que no tengan control de sus movimientos y esto los acompaña el resto de su vida. Gran parte de lo pacientes mejoran a medida que van creciendo, pero algunos aún no pueden controlar los diferentes tics involuntarios que pueden desarrollarse y crecer día tras día, lo cua les dificulta hacer relaciones normales por la estigmatización del síndrome.

La intérprete ha contado que le diagnosticaron el trastorno cuando apenas tenía 11 años, después de tener pequeños tics físicos en su niñez, que se fueron incrementando a medida que pasaban los años. Aunque asegura que a día de hoy sus tics han disminuido, cuenta que todavía los padece. “Nunca dejo de tener tics. Los que tengo constantemente, durante todo el día, son: muevo la oreja de un lado a otro, levanto la ceja, chasqueo la mandíbula, flexiono el brazo, los músculos...”, expresó.

Billie ha dicho que toda su vida ha sufrido de pesadillas y alucinaciones creadas por su propia mente. La artista confesó que comenzó a practicar ejercicios de meditación en el momento en el que comenzó a tener problemas con la conciliación del sueño. Sufrió pesadillas increíblemente terribles y extrañas parálisis del sueño. La meditación le ayudó a superar la situación oscura en la que se encontraba.

Según ha afirmado Billie Eilish, la falta de aceptación de su cuerpo y su físico la han llevado a no disfrutar cómo luce actualmente. La intérprete de ‘Bad guy’ confesó lo difícil que es para ella lidiar con esto. La cantante ha revelado abiertamente en varias ocasiones tener una terrible relación con su cuerpo, una relación de amor-odio con su físico: “No tengo un vínculo bueno. Mi relación con mi cuerpo ha sido algo verdaderamente horrible y terrible desde que tenía 11 años. A ver, me encanta que sea mío y que esté conmigo donde quiera que vaya. Pienso en él como mi amigo. ¡Mi amigo feo!”

El acoso en línea es quizás un de los más grandes peligros a los que se enfrentan los jóvenes actualmente, donde las nuevas tecnologías se encuentran con esta conectividad incomparable. Las celebridades ahora más ‘accesibles’ que nunca en este mundo de redes sociales, no están exentos de sufrir este problema y Billie Eilish lo ha vivido en carne propia: revelando haber estado al borde del suicidio a causa de este tipo de acoso.

La artista detalla que visita a un terapeuta una vez por semana y ha animado a todos los demás a hacer lo mismo: “Realmente creo que todos, todos los seres humanos en la tierra, deberían ir a terapia, ya sea que sientas esto o aquello sobre tu vida, si eres feliz o cualquier cosa”. En el podcast de Zane Lowe explicó que las conversaciones que tiene en terapia la ayudan a escribir sus canciones. “Me hace bien hablar sobre cosas, y luego pienso en ellas constantemente. Hablo sobre cosas en terapia en las que ni siquiera pienso en mi vida”.

Moda y estilismo

Billie demuestra con cada aparición en público que lo extraño le gusta. Sus uñas de acrílico enormes, su ropa andrógina y holgada deja su cuerpo como una especie de interrogante. Ser una estrella pop en ocasiones se traduce –o se traducía– en ser vista. Hoy, Billie esconde su cuerpo para sentirse confiada y conservar un poco de privacidad en esta montaña rusa en la que se ha convertido su vida. Su estilo dice mucho, jamás pasa desapercibida, ya sea con el tono de su cabello, sus looks en las alfombras o su seriedad en las fotos, la realidad es que Billie quiere ser vista, pero no por completo.

Creatividad constante

La intérprete estuvo en contacto con el arte desde que tiene memoria, de hecho, intentó ser actriz, pero no le gustó su experiencia en las audiciones. Su familia estaba segura que crecería para ser directora de cine, ya que lo visual es y será un gran pilar en su vida. Pero en realidad, su principal y la constante siempre fue la música. “La música sobrepasaba todo. No podían obligarme a dormir si estaba componiendo”, y en esta comodidad de crear, nació entre sus propios márgenes, creando sin deconstruirse por completo.

Futuro

Billie Eilish es una artista, es innegable. Sin embargo, su propia identidad y personalidad podrían continuar catapultándola hacia el éxito, si bien, ya se ha ganado los más altos honores de la música, creativamente aún le falta un mundo por explorar, pero el talento de Billie Eilish es aplastador y para nosotros, quienes la vemos desde afuera, no perece.