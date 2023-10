Ni su mamá ha logrado frenar el amor que la cantante Billie Eilish tiene por los tatuajes. Este miércoles 18 de octubre mostró el nuevo arte indeleble que se hizo en el cuerpo, pero dejó a muchos atónitos, y seguramente, su madre es una de ellos, por no le gustan los tatto.

A través de su cuenta en Instagram, la artista compartió una serie de fotos, 10 en total, para mostrarle a sus 110 millones de seguidores lo que estaba haciendo, pero la cuarta imagen fue la que causó revuelo. Se trata de un tatuaje en toda la espalda, del que no se puede visualizar qué es en realidad, ya que la tinta pareciera estar corrida y el grabado que está a lo largo de toda la columna no se aprecia muy bien.

“Vida, me pareció muy bueno el tatuaje, pero no entendí el contexto, ¿puedes explicarlo?”, “le encanta jugar con nuestra cara, ¿Srta. Billie?”, “El tatuaje, ¡Dios mío!”, fueron algunos de los comentarios con los que sus fanáticos trataron de entender lo que se hizo. La publicación ya cuenta con más de 50 mil comentarios y unos 3,5 millones de “Me gusta”, en los que destacan Michelle Pfeiffer, Sharon Fonseca y Aneliz Aguilar.

Billie Eilish y su nuevo tatuaje Con cara de ¿what?: Así se quedaron fans al ver el nuevo y rarísimo tatuaje de Billie Eilish (Instagram @billieilish)

Recientemente contó que no “siempre quiero contar al mundo detalles íntimos de mi vida”. “No quiero que la gente lo sepa todo sobre mí, pero al mismo tiempo quiero que la gente pueda sentirse vista y escuchada si ha experimentado las mismas cosas que yo. Quiero ser útil. Quiero que la gente se dé cuenta de que no pasa nada, que todo el mundo pasa por esto. Puedes hablar por la gente que no tiene voz”.

La artista pintó para siempre su piel por primera vez en el 2020, cuando cumplió 18 años, pero no lo mostró porque no se sentía cómoda, de acuerdo con unas declaraciones que ofreció a la revista Vanity Fair. Pero todo eso quedó atrás, y este año lo reveló a su público: “Eilish”, su apellido en el pecho, y lo justificó diciendo: “Sí, me amo a mí misma”.

Billie también unas hadas en su mano izquierda, se tratan de unos dibujos que sacó de “Fairypolis”, un libro que leía cuando era pequeña. Estos seres mitológicos para ella simbolizan guardianas. Otro de los dibujos que sorprendió, fue el gran dragón que tiene en su cadera y que ella lo bautizó como “niño grande”.

Pese a que le encantan mucho los tatuajes, aseguró que no llenará su cuerpo de ellos, declaración que su madre está satisfecha. Los internautas esperan que más adelante sea ella misma que revele de qué se trata su nuevo dibujo, si está dedicado a alguien y otros detalles sobre este arte.