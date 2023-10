Billie Eilish habla sobre su canción para la película Barbie, ¿Cuánto tiempo tardó en componerla?

La cantante Billie Eilish ha sido una de las más populares en la actualidad, por lo que su participación para la película ‘Barbie’ fue realmente muy importante para muchos, sobre todo por el hecho de haber creado ‘¿What Was I Made For?’, el tema musical de la cinta que se convirtió en un éxito rotundo y en un himno para muchas chicas alrededor del mundo.

En el mismo, se habla sobre las veces en que alguna persona se ha cuestionado el sentido de su existencia, hacía dónde va dirigida su vida y cómo hacer para encontrar el camino que le corresponde, por lo que encajaba de manera perfecta en esta película, ya que se relaciona a la perfección con el momento en que ‘Barbie’ se sentía un poco perdida

Por este motivo, al ser una de las canciones más emblemáticas de la cinta, Billie Eilish decidió hablar un poco sobre como fue que nació ‘¿What Was I Made For?’.

Así fue como se creó ‘¿What Was I Made For?’ de Billie Eilish

En primera instancia, Billie Eilish aseguró que esta canción le tomó a ella y a su hermano un par de horas para poder escribirla, esto a pesar de encontrarse en uno de los momentos menos inspirados y menos creativos.

“Lo escribimos en un período de tiempo en el que no podríamos haber estado menos inspirados y menos creativos. Ese día estábamos haciendo cosas y pensamos: ‘Lo hemos perdido’. ¿Por qué estamos haciendo esto?’ Y luego sucedieron esos primeros acordes, y salió ‘I used to float / now I just fall down’ y la canción se escribió sola. Tengo el vídeo completo de nosotros escribiendo la canción y lo primero que escribimos fueron esas líneas en los primeros 10 minutos”, aseguró la cantante.

Por otro lado, la famosa también indicó que esta canción fue escrita pensando en el personaje, pero que al final se dio cuenta que en realidad hablaba de ella misma.

“Escribimos la mayor parte de la canción sin pensar en nosotros mismos y en nuestras propias vidas, sino pensando en este personaje en el que nos inspiramos. Pasaron un par de días y me di cuenta de que se trataba de mí. Es todo lo que siento. Y no soy solo yo; eventualmente, todo el mundo se siente así”.

Asimismo, con respecto al impacto que ha tenido en redes sociales dijo: “La forma en que las mujeres han escuchado y visto la canción es muy especial para mí, todos los videos son devastadores. Entro a TikTok y veo video tras video de lo difícil que es ser mujer, con esa canción sonando”.