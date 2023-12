JLo habla de su relación con Ben Affleck, pero preocupa por tener “dependencia emocional”

La relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha estado en el ojo del huracán desde que decidieron retomar su relación tras casi 20 años de haber cancelado su compromiso y mucho han especulado sobre el comportamiento de ambos.

Si bien en un principio, los famosos emocionaron al darle una esperanza a las segundas oportunidades, con el paso de los meses causaron preocupación por los gestos de amargura del protagonista de Batman durante las salidas con su ahora esposa.

Internautas han asegurado que Affleck no ama realmente a la diva del bronx pese a que llegaron al altar. Ahora ha sido Jlo la que habló sobre lo que es su matrimonio y preocupó a sus seguidores.

Jennifer Lopez se mostró perdidamente enamorada de Ben Affleck

Jennifer Lopez decidió hablar sobre lo que es su historia de amor con Ben Affleck durante el evento de Elle ‘Women in Hollywood’ donde elogió con todo a su esposo.

“Somos verdaderos socios, no solo en el trabajo juntos, sino en la vida, como padres, como amantes, como pareja… Discutimos todo entre nosotros… Quiero su opinión, todo, porque confío en él. Sé que tiene las mejores intenciones, no tiene ningún tipo de agenda excepto verme brillar tanto como pueda, y eso es lo que tengo para él también, así que definitivamente siempre quiero su opinión”, dijo.

De igual manera, aseguró que solo con el actor es que se siente cómoda y guapa, pues este busca siempre que ella reconozca su valor.

“Ben quiere que entienda mi valía y conozca mi valor y admito que ahora me siento más relajada y cómoda, lo que me hace sentir aún más guapa de lo que me he sentido nunca con otra persona”, agregó.

Fueron estas palabras las que algunos internautas criticaron, pues aseguran que tiene dependencia emocional, pese a que él “no luce tan enamorado”.

Pese a las criticas que ha recibido la pareja en cada una de las apariciones juntos en las alfombras rojas o paseos, ellos siguen juntos fortificando su familia al compartir distintos momentos con los hijos que ambos tienen con otras parejas, en el caso de ella con Marc Anthony y él con Jennifer Garner.

A diferencia de otras oportunidades, en su última aparición pública, la pareja destiló amor y complicidad al momento de posar frente a las cámaras, callando a quienes los critican.

“Ahora somos mayores, somos más listos, tenemos más experiencia, estamos en lugares diferentes de nuestras vidas, ahora tenemos hijos, y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas. Somos muy protectores porque es una época muy bonita para todos nosotros”, agregó.