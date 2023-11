J.Lo comparte su mayor secreto para tener labios carnosos de la noche a la mañana

Puede que Jennifer López sea una de las estrellas más importantes del mundo por su talento musical sin embargo, cuando no está sobre el escenario, está dedicada a cuidar de su cuerpo con rutinas de belleza que ahora puedes seguir.

La intérprete de On the Floor ha demostrado ser verdaderamente multifacética, desde dar los shows más espectaculares en sus giras, protagonizar comedias románticas memorables y hasta estar 24/7 para sus hijos y a su marca de productos de belleza JLo Beauty.

De la mano de ésta, la llamada Diva del Bronx recientemente reveló uno de sus mayores secretos para tener unos labios más sensuales de la noche a la mañana y lo trasladó a una mascarilla labial ultrahidratante que rellena, suaviza y acondiciona los labios.

Jennifer Lopez La cantante ha revelado su mayor truco de belleza (Instagram)

La cantante, sabe que a veces pasamos por alto el cuidado de los labios y que los productos para ello deben ser un básico en nuestro día a día.

“Todo el mundo tiene esos pocos productos que buscamos a lo largo del día. Y un bálsamo labial es eso para mí”, dijo López a PEOPLE en exclusiva. “Realmente es el producto que tiras en tu bolso, el que guardas junto a tu mesita de noche. Ya sea que me esté maquillando o que me haya lavado la cara y me vaya a la cama por la noche, eso es lo último que sucede. Entonces, después de crear el cuidado de la piel, pensé: “Necesitamos un excelente bálsamo para los labios”. Eso es lo que falta”, dice López.

La importancia de cuidar tus labios

El tipo de piel de tus labios es diferente a la piel del resto de tu rostro. La piel de tus labios es más fina y delicada, lo que la hace más susceptible al daño del sol, el viento y el clima frío. Para proteger tus labios del daño, es importante utilizar un bálsamo labial que contenga SPF. Debes aplicar bálsamo labial durante todo el día, especialmente antes de salir al aire libre. También es importante beber mucha agua para mantener los labios hidratados de adentro hacia afuera.

Jennifer Lopez La cantante ha revelado su mayor truco de belleza (Instagram)

Hay algunos hábitos que son malos para los labios, como lamerlos o mordelos. Estos hábitos pueden provocar labios secos y agrietados. También es importante evitar el uso de productos que contengan químicos agresivos, como algunos lápices labiales, ya que también pueden resecar los labios.

Hay una variedad de productos para el cuidado de los labios disponibles en el mercado. Para elegir el producto adecuado para usted, es importante buscar uno que se adapte a sus necesidades.

Jennifer Lopez promete los resultados más satisfactorios

Jennifer Lopez La cantante ha revelado su mayor truco de belleza (Instagram)

Exfoliar, hidratar y proteger tus labios es importante para evitar lastimarlos y así darles un aspecto sano y sensual. Los labios de Jennifer Lopez son la prueba de que ponerles atención tanto como al resto de tu cara, cabello y cuerpo, da resultados. increíbles.

“Esto pretende poner fin a mi búsqueda del bálsamo labial perfecto, así que no estaba dispuesta a ceder en esta fórmula”, dice. La textura era muy importante para mí. Es mantecoso y tiene un acabado brillante. Puedes usarla durante el día, pero si [aplicas] un poco más por la noche, es una mascarilla realmente hidratante”.

Jennifer Lopez La cantante ha revelado su mayor truco de belleza (Instagram)

“No hay nada como un acabado brillante para que luzcas instantáneamente arreglado. Se ha convertido en ese toque final en los días sin maquillaje y en los días llenos de glamour. Y mentiría si dijera que todavía no quiero lucir un poco glamorosa cuando me meto en la cama por la noche”. El aroma también es importante y por ello, la cantante buscó la mezcla perfecta flan de vainilla.

El mejor momento para aplicarlo, según J.Lo es durante la noche, para obtener resultados por la mañana. “Mentiría si dijera que todavía no quiero lucir un poco glamorosa cuando me meto en la cama por la noche”, dijo a People.

Además, se puede aplicar después del maquillaje. “No hay nada como un acabado brillante para que luzcas instantáneamente arreglado”. Se ha convertido en ese toque final en los días sin maquillaje y en los días llenos de glamour.’