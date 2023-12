3 comedias ligeras para ver en Amazon Prime si terminaste la semana estresada y necesitas sonreír

Amamos las comedias románticas, no importa qué tan predecibles sean sus tramas o cuántas veces veamos a los mismos protagonistas.

Hay muchas razones por las que a la gente le encantan las películas románticas, pero una de las más importantes es que nos encanta ver a las parejas enamorarse -aunque a veces no lo acepten-, pasar por un sin fin de obstáculos y terminar con un final feliz. rar.

Además, son un género cinematográfico emocionalmente estimulante que nos ayuda a escapar de la realidad y dejarnos llevar por una buena historia de amor con bellas imágenes y música. Cuando miras una película romántica, sentimos tantas cosas a través de los personajes. Esto nos ayuda a recordar que el amor es poderoso y que es algo por lo que vale la pena luchar.

Las comedias románticas cuentan historias dulces, divertidas y conmovedoras y, a menudo, no se necesita pensar demasiado, algo que se agradece cuando vivimos todos los días estresados, atados a la ruina. Amazon Prime tiene un catálogo bastante amplio en cuando a este género se refiere y si has tenido una semana muy estresante, aquí te dejamos algunas opciones que puedes ver este fin de semana.

Comedias románticas para sacudirte el estrés este fin de semana

Destination Wedding (La boda de mi ex)

Cuando el destino hace que dos personas se encuentren es por una razón; a veces puede ser para bien y otras veces es simplemente una lección. Pero en Destination Wedding, el encuentro de dos personas cínicas, Frank (Reeves) y Lindsay (Ryder), fue el comienzo de un nuevo amor cuando se cruzaron mientras asistían a una boda de destino de Keith y Ann en Paso Robles. Keith es el exmarido de Lindsay y medio hermano de Frank.

Inicialmente, ambos se molestan a primera vista, pero a medida que avanza la película, se conocen y se dan cuenta de que comparten el mismo nivel de odio hacia la pareja y la boda. En medio de las travesuras de la boda, los bailes y el alboroto, encuentran consuelo pasando el rato juntos en el campo. Destino explora diversos temas como dejar atrás el pasado, darle otra oportunidad al amor, ser nosotros mismos y cómo está bien ser vulnerable a veces.

No Hard Feelings (Házme el Favor)

Jennifer Lawrence La actriz habló del desnudo que tuve que hacer en No Hard Feelings (Instagram)

La más reciente película de Jennifer Lawrence No Hard Feelings finalmente llegó a las plataformas de streaming, dejando a todos muy satisfechos con sus habilidades cómicas.

En la historia, Lawrence interpreta a Maddie, una conductora de Uber con problemas económicos que necesita desesperadamente un automóvil. Es entonces cuando un par de padres ricos la contratan para mostrarle a su hijo adolescente.

En una entrevista con USA TODAY en junio, Lawrence dijo que le habían ofrecido comedias amplias antes, pero dice que nunca fueron lo suficientemente divertidas. Eso cambió cuando leyó el guión de “No Hard Feelings”. “Leí el guión y pensé que era la cosa más divertida que había visto en mi vida”, dijo Lawrence en la entrevista.

Ticket to Paradise

Sólo una comedia romántica como Ticket to Paradise podría reunir a Julia Roberts y George Clooney por primera vez desde Money Monster en 2016. La trama, aunque es bastante cliché, es suficiente para pasar un buen rato y dejar de pensar en lo caótica que puede ser la vida.

Dirigida por Ol Parker (Mamma Mia: Here We Go Again!), la cinta sigue a una recién graduada de la facultad de derecho llamada Lily (interpretada por Kaitlyn Dever), que se dirige a Bali para unas vacaciones muy necesarias antes de comenzar su gran trabajo en una prestigiosa firma. Sin embargo, sus padres divorciados (interpretados por Julia Roberts y George Clooney) se quedan atónitos al saber que ella dejará su carrera para casarse con un cultivador de algas que conoció hace sólo unas semanas. Desesperados por evitar que su hija cometa lo que podría ser el mayor error de su vida, David y Georgia dejan de lado sus diferencias y hacen un pacto secreto para arruinar la boda durante su visita. Pero, naturalmente, las cosas no salen según lo planeado.