“Se le olvidó que es colombiana”, Shakira desató la ira de fans por su acento español en este video

Shakira es una de las cantantes latinas más famosas y exitosas que a sus 46 años sigue cosechando éxitos con temas como Music Session 53, TQG, y Acróstico.

En el último año la famosa ha recibido premios, como Latin Grammys, Billboards y más que dejan claro que está más que vigente y recibe el amor de sus fans.

Sin embargo, las críticas no faltan, y recientemente desató polémica por su acento español en un video compartido en sus redes.

Shakira y el video en el que se sale su acento español y la critican por olvidarse de sus raíces

A través de sus historias de Instagram, Shakira compartió este jueves un video en el que mostraba que se encontraba en el estudio con su equipo.

En el video la colombiana se ríe de sus compañeros pues aseguran que hay mucho frío porque tiene el aire a temperatura 70 y todos están muy abrigados con chamarras, cobijas, y hasta batas.

“Que parece esto Esteban”, dice Shakira en el video, a lo que le responden “una enfermería esta”, y ella dice “los tengo a todos congelados, pero que exagerados, pero si está en 70, ah como se queja la gente”.

Sin embargo, esto desató decepción y críticas por parte de sus fans, pues aseguran que tiene el acento español muy marcado, y no el colombiano, de donde es originaria.

“Ella es colombiana o Española?”, “se le olvidó que es colombiana”, “No entiendo como una barranquillera de pura cepa habla con acento más español que los españoles nacionales”, “ya se le olvidó de donde viene, y tanto que sufrió en España”, “No entiendo su disque acento español...🙄”, “No soporto las personas pierdan su acento por relacionarse con otras de otros países, Ridiculez”, y “Ya que se saque ese su acento español por favooorrrr!!”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que critican a Shakira por esta razón, pues aunque siempre se muestra orgullosa de sus raíces colombianas , sus fans no perdonan que no tenga el acento barranquillero, sino el español, lo que es normal, pues la famosa vivió en España por los últimos 10 años.

Además, la famosa siempre está pendiente de su país y de hecho tiene su fundación Pies Descalzos, en la que ayuda a miles de niños y deja claro que ama Colombia.