¿Victoria Ruffo aparece en De Viaje con los Derbez? Eugenio lo revela todo y deja a todos en shock

Los secretos de la familia Derbez han quedado al descubierto en el reality De Viaje con los Derbez, donde Eugenio, su esposa Alessandra Rosaldo y sus hijos José Eduardo, Aitana, Aislinn y Vadhir, se han mostrado tal cual son.

Recientemente se estrenó la segunda temporada, y al parecer cuenta con la sorpresa de la aparición de Victoria Ruffo, ex del famoso actor y madre de uno de sus hijos.

Te recomendamos: “Toda una dama”, Victoria Ruffo respondió con clase a las burlas de Eugenio Derbez y lo dejó sin palabras

¿Cómo fue que apareció Victoria Ruffo en el reality De Viaje con los Derbez?

Durante una reciente entrevista Eugenio Derbez habló sobre la participación especial de Victoria Ruffo en la temporada del reality.

Y es que la reina de las telenovelas aparecerá en esta segunda temporada, pero solo un video de ella del pasado en el que baila junto a su hijo José Eduardo.

“Ahí sí fue José Eduardo a quien le dijimos ‘Ahora vas’ porque le dije ‘Estaría padre meter una imagen’. Aquí entre nos, yo fui el maldoso que dije, porque ya ves que menciona ‘No yo traigo los genes de mi mamá’, dije ‘Pon un video de la mamá para que vean como bailan, para que vean quién baila y de dónde salió José Eduardo’, entonces finalmente fue a conseguir el permiso y lo dejaron”, contó el actor, demostrando lo que tuvo que hacer para la pequeña participación de su ex.

Sin embargo, cuando le preguntaron si estaría dispuesto a pagarle a la actriz para que apareciera por completo en otra temporada del reality dijo que “sale muy cara”.

“Yo si la invito, pero sale muy cara, pues y luego quiere el primer crédito, esta temporada lo platicamos de invitar a las mamás y ya no les digo más pa’ que la vean”, destacó el comediante.

Incluso, su esposa, Alessandra Rosaldo, bromeó sobre el asunto y dejó claro que no tiene ningún problema con que Victoria y las madres de Vadhir y Aislinn aparezcan en una temporada.

Te recomendamos: Eugenio Derbez se burla de Victoria Ruffo por su supuesto divorcio y no lo perdonan: le dicen “poco hombre”

“Sería De viaje con las ex, o De viaje con las Derbex, y serían solo las mamás de los niños”, aclarando que no serían todas las ex del actor, solo las madres de sus hijos.

Desde hace años se sabe que Victoria y Eugenio no se llevan bien, de hecho no se hablan, pero los fans no pierden esperanzas de ver a la actriz en el reality con el comediante y su hijo.