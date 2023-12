Se burlan de hermana de Victoria Ruffo tras reaparecer ‘avejentada’ pero con esta foto calló bocas

Victoria Ruffo es una de las actrices más queridas de la pantalla chica por sus protagónicos en las telenovelas de mayor rating y aún cuando se ha alejado de éstas para dedicarse a otros proyectos, se ha mantenido como la favorita. Eso sí, ella no es la única Ruffo que está en el corazón de todos sino su hermana, la también actriz Gabriela Ruffo.

Y es que mientras que algunos consideran que quedó en el olvido y que fue “opacada” por su propia hermana, la llamada “muñequita del pastel” posee un poderoso currículum. Eso sí, hoy día no es común que se deje ver en público.

¿Qué fue de Gabriela Ruffo?

Gabriela también se convirtió en un ícono de la pantalla chica. Saltó a la fama, en la década de los 90 gracias a su trabajo como conductora en programas de concursos y programas infantiles como ‘TVO’ y ‘Llévatelo’., lo que le dio una gran reputación y un estilo familiar que hacía que niños y adultos la adoraran. Además de actriz y conductora, también se desempeñó como cantante, locutora de radio y guionista.

Inició su carrera en televisión al lado de su hermana Victoria en Quiéreme siempre, cuando apenas tenía 14 años. Más adelante participó en Nuevas Tardes con Diego Schoening. También actuó en teatro en obras como Ahí va la novia y Piratas con Manuel “El Loco” Valdés. En 1995 protagonizó la película Embrujo de rock con lo que demostró su talento histriónico.

El haber sido parte de programas infantiles, hizo que Gabriela tuviera un interés especial en la educación de niños por lo que, valiéndose de su preparación Montessori, produjo el programa de radio La casa de los niños, donde trabajó con su sobrino José Eduardo Derbez.

Se alejó durante un tiempo de los reflectores pero en 2013 regresó a la conducción con el programa En la mañana con la Ruffo por la cadena de televisión y radio Grupo Fórmula. Además, en 2014 tuvo la oportunidad de incursionar como escritora en la adaptación de telenovelas como El color de la pasión y Mi marido tiene familia, siendo ésta última un gran éxito.

“Ya no regreso a tele frente a cámara, ya no mira a veces extraño la conducción por que eso es verdaderamente lo que me gustaba, pero como actriz no, yo ya no puedo con eso”, reveló en una entrevista.

Gabriela Ruffo reaparece y divide opiniones por su aspecto

Gabriela Ruffo La conductora fue señalada por su aspecto (Twitter)

Hace unos días circuló una fotografía de Gabriela por la que fue muy señalada en redes sociales por haber envejecido y “verse descuidada”, algo que generó mucha molestia en sus seguidores. El aspecto de Gabriela sorprendió a más de uno por lo diferente que lucía, pues aunque siempre había sido considerada una mujer muy atractiva.

Por fortuna, muchos salieron a defenderla, alegando que envejecer es normal, que “todos vamos para allá” y sobretodo, que ella sigue siendo bella. “Dios la siga bendiciendo con vida y salud, todos para haya vamos”; “Asi es la vida lo importante es seguir viva la vida es bella”; “Es hermoso llegar a una edad como Dios nos permita siempre con salud y felices”; “Mientras tenga salud, es lo más importante.lo demás nos llegará a todas, muchas bendiciones para la señora y su familia”; “Bendiciones mientras tenga salud, es lo importante todos amanece y nos vemos espejo se va la juventud, pero sigue siendo bella”, se lee.

Ahora, con motivo de su cumpleaños, Victoria Ruffo publicó una fotografía con la que calló bocas pues dejó ver lo guapa que está su hermana y que los años le han sentado de maravilla.