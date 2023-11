¿Victoria Ruffo se va de México? Ésta sería “la prueba de amor definitiva” con su esposo

Victoria Ruffo siempre ha sido una de las famosas más respetadas del espectáculo mexicano, con una trayectoria y reputación intachables. Sin embargo, hace unas semanas, se vio envuelta en un escándalo pues surgieron rumores de que estaba atravesando una crisis matrimonial con su esposo Omar Fayad.

Según trascendió por parte del comunicador Álex Kaffie en su canal de Youtube, la actriz y el político llevaban tiempo separados e incluso, ya habían iniciado los trámites de su divorcio luego de más de 20 años de casados y dos hijos juntos. También aseguró que estaban resolviendo el tema de la división de los bienes.

Si bien en un inicio Ruffo se quedó callada, fialmente hizo frente a los chismes, asegurando que no hay tal crisis con su esposo.

Victoria Ruffo La actriz se ha visto envuelta en rumores de crisis con su pareja (Instagram)

“La verdad no sé de dónde salió este chisme, ya van varias veces que sale, y que nos divorcian y pues la verdad nada más nos reímos, porque además el día que pase pues obviamente va a pasar y punto, si es que pasa. Mi marido dice que él no se divorcia porque no va a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno”, destacó la actriz durante una conversación con el programa de espectáculos La mesa caliente.

José Eduardo Derbez, hijo de Victoria, también se pronunció al ser cuestionado por la situación: “Yo hablo diario con ellos dos y no me han dicho nada, entonces supongo que si fuera algo verdadero me lo dirían, entonces pues no creo, y no tendrían por qué ocultármelo”.

Mientras que en redes sociales internautas siguen discutiendo sobre la situación de la llamada ‘Reina de las telenovelas’, se ha desatado un nuevo rumor que según estos, sería la “prueba definitiva de amor”

¿Victoria Ruffo se irá de México?

El miércoles se emitió un comunicado por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores , en el que se informa que el ex gobernador de Hidalgo fue desigado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Noruega, lo que nos hace pensar en la inminente mudanza de la pareja al país europeo.

Es por esto que muchos se han preguntado si Victoria Ruffo se iría de México para estar con su esposo en el país nórdico.

“Sí, tengo una invitación del señor presidente para ser embajador, ahora, en el Reino de Noruega, y por supuesto le dije que sí al señor presidente”, dijo el político al periódico Reforma.