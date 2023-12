“¿Por qué tan mala onda?”: Horacio Pancheri contó cómo polémica con Samadhi Zendejas lo afectó económicamente

En octubre pasado un escándalo sacudió las redes luego que la actriz Samadhi Zendejas expusiera al actor Horacio Pancheri, luego que le enviara un comentario en el que asegurana que era “fea”.

“Estoy aquí arreglándome para sentirme más linda, más bonita, que es algo que no todo el mundo piensa y es respetable... Por ejemplo, Horacio Pancheri... Hoy amanecí con un mensaje de él insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a usar, diciendo que soy una mujer fea”, dijo la joven a través de un video compartido en sus redes.

Desde ese momento comenzaron a criticar al actor, y miles salieron en defensa de la joven, especialmente su hermano Adriano Zendejas.

Horas más tarde, Horacio Pancheri emitió un comunicado en el que aseguraba que habían hackeado su cuenta, algo que nadie creyó e hizo que lo criticaran aún más, por lo que desapareció un tiempo de redes.

Horacio Pancheri habla de la polémica con Samadhi Zendejas y cómo lo afectó económicamente

A dos meses de esa polémica, Horacio Pancheri rompió el silencio y habló sobre cómo lo afectaron las críticas tras lo que pasó con Samadhi Zendejas.

“Me ha sorprendido mucho la reacción del público, la agresión, las reacciones a un comentario que no fue realmente como se vio, pero bueno, pasó, pasaron como cinco o seis semanas ya del momento, a mí sí me afectó tanta agresión, tantos insultos hacia mi familia, hacia mi hijo, hacia mi mujer, a un bebé que no tiene nada qué ver. Al final uno piensa y dice: ‘¿En dónde estamos viviendo? ¿Por qué tanta mala onda con la gente?’”, dijo el actor en una entrevista con los medios.

Además, confesó que no solo le afectó emocionalmente , sino también económicamente y laboral, pues perdió algunos contratos.

“Seguimos trabajando, eso me dio mucha paz y mucha tranquilidad porque bueno, es entendible. Unas marcas se han caído en ese momento, está bueno porque yo no juego con mi carrera, no juego con mi reputación, he construido una carrera muy importante en México y quiero seguir haciéndola” , dijo el actor.

Además, aseguró que ama México y a las mujeres y pidió disculpas a quien se haya sentido ofendido con lo sucedido.