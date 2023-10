¿La ofendió? Samadhi Zendejas expone a Horacio Pancheri

La belleza es muy subjetiva, por eso bien reza el dicho que “está en los ojos de quien la mira”. Sin embargo, es innegable que cuando se trata de personas, hay algunas miles, incluso, millones que concuerdan sobre cuán bien es la apariencia de otro, como en el caso de la actriz Samadhi Zendejas, quien es hermosa, despampanante y talentosa.

Sin embargo, parece que no es así para algunos y lo manifiestan de una forma un tanto irrespetuosa, como lo hizo el actor argentino Horacio Pancheri, quien le dio los “buenos días” a la estrella de ‘Vuelve a mí’, de una manera bastante grotesca.

Zendejas contó este jueves 19 de octubre a través de sus historias en Instagram que el también modelo la llamó “fea” y es personas como él son responsable de que cada vez más haya mujeres que con autoestima baja.

Reconocido actor ofendió a Samadhi Zendajas en su Instagram Horacio Pancheri, presuntamente, le envió un mensaje calificándola de "mujer fea". (Instagram @samadhiza @HoracioPancheri)

“Estoy aquí arreglándome para sentirme más linda, más bonita, que es algo que no todo el mundo piensa y es respetable... Por ejemplo, Horacio Pancheri... Hoy amanecí con un mensaje de él insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a usar, diciendo que soy una mujer fea”, dijo la protagonista de novelas.

Además, acotó: “Yo respeto tu opinión. Sé que no me lo querías mandar a mí, se lo querías mandar a alguien más, pero en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando, ¿qué tan positivo es compartir este tipo de cosas?”. Samadhi le dio el beneficio de la duda, al pensar que pudiera tratarse de un mensaje con remitente equivocado.

También señaló: “Por comentarios como el tuyo muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas y yo he tratado durante todos estos años que me siguen, demostrar que, siendo auténtica, que siendo tú, puedes ser hermosa, que no necesitan seguir un estereotipo”.

Hasta ahora Pancheri no se ha manifestado en torno a las declaraciones, pero la audiencia sí se volcó a la caja de comentarios de sus publicaciones para insultarlo o dejarle claro que no se opina de los cuerpos ajenos y menos de una mujer. Incluso están proponiendo que le cancelen la cuenta en Instagram.

“No sabes lo que te espera, ¡estás calculadísimo ya en México! ¡Fueraaaaaa!”, “Con las mexicanas noooo”, “Vete a tu país”, “Qué triste que te expreses así de una mujer, recuerda quien te dio vida fue una mujer 👩”, “Ahora a AFRONTAR las consecuencias papi. Amárrese los 🥚🥚 y a pedir disculpas como un hombrecito que es” y “Cómo acabar con tu carrera, en 5 sencillas palabras, y luego a quien le dijiste maestro, prepárate para sentir el odio de un país”, le escribieron los internautas al actor, quien no ha reaccionado.