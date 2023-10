“Dale con todo”, Danna Paola puso en su lugar a Horacio Pancheri tras insulto a Samadhi con fuerte mensaje

Horacio Pancheri protagoniza otra polémica, y esta vez con la también actriz Samadhi Zendejas, luego que le enviara un mensaje en Instagram en el que la llamaba “fea”.

Fue la propia protagonista de Vuelve a mí quien expuso al actor argentino a través de un video en sus historias de Instagram.

“Me estoy aquí arreglando para sentirme un poco más linda, para sentirme un poco más bonita que es algo que no piensa todo el mundo, que es algo respetable, por ejemplo Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a mencionar, diciendo que soy una mujer fea”, dijo la actriz.

Ante esto, miles salieron a defenderla, entre ellos otros actores, actrices, y por supuesto, su hermano, el también actor, Adriano Zendejas.

Danna Paola ataca a Horacio Pancheri y defiende a Samadhi Zendejas

Ante la ola de críticas, Horacio Pancheri emitió un comunicado a través de su cuenta de X, asegurando que le habían hackeado su cuenta de Instagram.

“Samadhi, el mensaje que recibiste de mi cuenta de Instagram no fue escrito ni enviado por mí, fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto. Las personas que me conocen saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia. Respeto a todas las mujeres, por ende te respeto y respeto tu carrera”, fue el mensaje del actor.

Les dejo este comunicado por aquí ya que no puedo entrar a mi instagram. pic.twitter.com/qMtIXtU14t — Horacio Pancheri (@PancheriHoracio) October 19, 2023

Pero, este mensaje no convenció a nadie, y las críticas se volvieron incluso más fuertes, asegurando que esto era mentira, y hasta Danna Paola salió a defender a Samadhi y le dejó un fuerte mensaje a Horacio.

“Ja! La vieja confiable…independiente de tu “excusa” poco creíble, escudarte en lugar de pedir una disculpa, alimenta que más hombres como tú sigan creyendo que decirle “fea” a una mujer es correcto. Decepcionante tu reacción”, fue el contundente mensaje de la cantante al actor que miles han aplaudido.

Danna Paola reacciona al comunicado de Horacio Pancheri, ante lo que sucedió con Samadhi Zendejas pic.twitter.com/EnzKMd8R1e — Karen Olmos (@Karenro16637106) October 20, 2023

Y es que tanto ella como muchos le recriminan al actor que no fuera capaz de asumir su error y pedir una disculpa, sino inventar una excusa, que además era predecible.

“Eso Danna, dale con todo a este tipejo”, “gracias por alzar tu voz con esta injusticia”, “por más amigas como tú Danna, que bonito que defiendas a Samadhi”, “que elegante forma de ponerlo en su lugar, amé”, “eso Danna, dale hasta con el tobo”, y “por más mujeres así que defiendan a otras y tengan esa sororidad”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Recordemos que Danna y Samadhi son amigas, y hace años trabajaron juntas en la telenovela Atrévete a soñar.