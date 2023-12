Lucero se “venga” de su ex con Mijares tras saber que tendría novia y les dicen “que bien se ven juntos”

Lucero es una de las cantantes y actrices más famosas y exitosas de México que a sus 54 años sigue cosechando éxitos con sus canciones y telenovelas.

De hecho, actualmente la famosa realiza una gira con su exesposo, el cantante Manuel Mijares, quien además es padre de sus hijos, que lleva por nombre “Hasta que se nos hizo”.

Aunque la famosa ha negado que entre ella y Mijares pueda haber amor, pues asegura que solo son amigos, muchos le han pedido que vuelvan, especialmente ahora que su ex, el empresario Michel Kuri, tendría nueva novia.

Te recomendamos: ¿Más guapa? Ex de Lucero tendría nueva novia, pese a que la cantante tenía esperanzas de volver

Ahora que ex de Lucero tendría novia, le piden a la cantante que vuelva con Mijares

Fue en julio pasado cuando Lucero y Michel Kuri informaron a través de un comunicado que terminaron su relación después de 10 años.

Sin embargo, la cantante siempre mostró esperanzas por volver con el empresario, y de hecho en una entrevista hace unos meses aseguró que se extrañaban y había muchas posibilidades que volvieran.

Pero, hace poco se conoció que el empresario podría tener una nueva relación, y está saliendo con una mujer, según informó la periodista Maxime Woodside.

“Fíjense que salió a la luz la novia del señor Kuri, que fue novio de Lucero diez años. Salió esa foto de esta chica argentina que dicen es la nueva novia”, dijo en el programa Todo para la mujer.

Ante esto, Lucero reapareció en redes con su ex Mijares, muy felices, disfrutando de la obra de su hija Lucerito y el video ha causado sensación y emocionado a los fans, quienes le piden que vuelvan.

“Por favor ya vuelvan, nunca debieron separarse”, “ay ya dense una oportunidad, se ve que se aman”, “se la pasan juntos, se ven super lindos y tienen dos hijos, que esperan para volver”, “el destino les está mandando señales y espero que las tomen jaja”, y “Lucero por favor ese es el hombre de tu vida, ya acéptalo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Te recomendamos: “Parece abuelita”, el look por el que critican a Lucerito y aseguran que luce “más vieja” que Lucero

Aunque los fans no pierden las esperanzas, Lucero ha declarado en diferentes oportunidades, incluso tras terminar con su ex, que no volvería con Mijares.

“No, no, gracias. No, muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos. No, es lo que yo les digo. No, no (somos) amigos, cuates”, dijo en una entrevista reciente, pero como dicen, nunca digas nunca, y los fans siguen insistiendo en verlos juntos.