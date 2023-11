‘La divina comida: México′ llega a HBO Max con nuevos episodios con Daniela Rodrice, Dani Valle y Yuriria Sierra

La divina comida México está de regreso en HBO Max con una segunda ronda que ya ha sorprendido a quienes quedaron con ganas de ver más luego de la primera temporada.

Stephanie Salas, Lesslie Polinesia, Javier Ibarreche, José Ramón “El estaca”, Susana Zabaleta, Slobotzky, Ricardo Pérez, Eduardo Videgaray, Daniela Rodrice, Dani Valle, Sabine Moussier, Nacho Lozano, José Luis Roma, Mariana Botas, Yuririra Sierra y Coco Celis han sido los famosos elegidos para abrir las puertas de sus casas y demostrar sus mejores habilidades como cocineros y anfitriones.

En Nueva Mujer tuvimos la oportunidad de conversar con Daniela Rodrice, Daniel Valle y Yuriria Sierra, a quienes la audiencia podrá ver próximamente en los nuevos episodios del show.

La divina comida Las celebridades competirán por ser los mejores anfitriones en la nueva temporada (HBO Max)

“Yo dije estos quieren caos. Ya vieron mis videos, ya saben que yo no le sé a esto y por eso me están invitando. Ya tenía muchas ganas. Fui fan de la primera temporada, entonces cuando me invitaron estaba muy emocionada”, reveló Daniela Rodrice, creadora de contenido y empresaria que ha conquistado las redes sociales con su irreverencia. “La cosa aquí es ponerte incómodo para poder romper el hielo con los personajes que te ponen ahí enfrente”.

La influencer confesó que aunque sentía que no iba a poder conectar con las otras celebridades de su mesa, siguió los consejos de la producción respecto a no sobreanalizar la situación. “Nos dijeron ‘si no los conocen, no los estudien, no los busquen. La idea es que las conversaciones se den justo ahí en la mesa’”, recordó. “El elenco está muy bien formado, las mesas están muy bien pensadas porque hay ciertas cosas que nos unen a pesar de que somos muy diferentes”.

Por su parte, el también creador de contenido Dani Valle, señaló que tenía miedo de participar por ser un programa que implica muchas situaciones que ponen a prueba a los participantes.

“No solamente son tres personas que no conoces en la intimidad de tu casa yo dije ‘qué les voy a cocinar, qué les voy a hacer’. Al principio empecé a pensar en todo y obviamente también te llegan preguntas de si te vas a llevar bien, si va a haber una buena interacción. Fue como una mezcla de todas las emociones”, dijo .

A pesar de sus preocupaciones, el influencer finalmente dijo que participar en ‘La divina comida’ se convirtió en la mejor experiencia. A diferencia de Daniel y Daniela, la periodista Yuriria Sierra señaló que siempre se sintió segura de sus habilidades y que incluso el programa la llevó a reafirmar que es buena anfitriona. “Yo lo primero que pensé es se van a quedar con el ojo cuadrado cuando me vean cocinar”, dijo.

La atención al detalle es clave en ‘La divina comida’

En México, la cocina es una tradición que une familias y muchos crecemos aprendiendo recetas de las abuelas, tías y mamá. Por ello, Yuriria Sierra confesó que lo único que se le vino a la menta al momento de preparar sus platillos para sus famosos invitados fue si estaría a la altura de todas ellas.

“Desde mis bisabuelas cocinaban delicioso. Yo decía, ¿estaré yo a la altura de mis abuelas? Los invito a que lo descubran en la mesa 4 que está por estrenarse pero yo creo que no hay un sólo elemento de esta Divina Comida que no piense que el reto es mayúsculo porque aquí en México la comida es un elemento que nos convoca sí o sí a la mesa”, dijo.

Por su parte, Daniela Rodrice aseguró que se preparó arduamente para sorprender a sus invitados y que en el proceso aprendió que lo más importante es la atención al detalle.

“Me preparé viendo la primera temporada y me fijé que varios calificaban mucho el detalle, más allá de la comida era si trajiste la servilleta, si serviste el agua, entonces yo en una libretita fui apuntando pero al final de cuentas cuando llegas ahí con la camara, con el nervio y el estrés y ya se te olvida todo eso. Mis compañeritos fueron muy amables conmigo porque me ayudaron pero en los detalles era en lo que yo me quería fijar”, señaló.

Al preguntarles sobre lo que quieren que la audiencia se lleve de verlos en una dinámica como la de ‘La divina comida’, Daniel del Valle puntualizó que el que los vean como algo más que figuras de las redes sociales.

“Somos más que solamente el Internet y van a ver muchísimas cosas más. Creo que muchas veces tiene la percepción de que la gente de Internet nada más para eso da y no hay más entonces creo que también van a conocer nuestra personalidad un poquito más abierta porque compartimos muchas cosas especiales en esas plácticas. Que nos conozcan en una faceta completamente diferente y eso me emociona y puede ser el inicio para que nos vean en otros lugares a parte del streaming”.